В Крыму предупредили: Не хотите ботулизма – не покупайте продукты с рук

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Вспышек ботулизма в Крыму нет, есть единичные случаи отравления домашней консервацией. В летний период главной причиной пищевых отравлений и кишечных инфекций в регионе становится продукция стихийных рынков и пляжных торговцев – мидии, креветки и вяленная рыба.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщила главный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая крупная вспышка ботулизма на территории Российской Федерации зарегистрирована в июне этого года. Хочу сказать, что на территории Республики Крым и Севастополя заболевших в этой вспышке нет, случаев ботулизма не зафиксировано. По субъектам Российской Федерации ситуация довольно сложная. В рамках межведомственного взаимодействия нам приходилось отрабатывать объекты, которые в 2020-м и в 2021 году получали продукцию этого предприятия («Кухня на районе» – прим. ред). Этой продукции уже нет, она была реализована без риска для здоровья. Да, ботулизм в Крыму регистрируется, единичные случаи практически ежегодно. Но это домашние консервы, которые приготовлены с нарушением технологии», – пояснила главный санврач.

По ее словам, в случае ботулизма все зависит от своевременного обращения за медицинской помощью и введения сыворотки. И это касается любых инфекционных заболеваний, особенно в ходе курортного сезона, когда температура воздуха довольно высокая.

«Часто на набережной появляются стихийные кратковременные места торговли с креветкой и мидиями, которые летом, когда за +30, неизвестно, в каких условиях приготовлены, сколько она хранилась и кто её готовил – это большие риски для здоровья. Если вы приезжаете для отдыха или в выходной день выбрались на море, нужно не идти на поводу сиюминутного желания испробовать мидии или креветки, что чревато определёнными серьёзными последствиями», – заключила Пеньковская.