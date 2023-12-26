В Крыму предупредили об ответственности за салюты и фейерверки

В Крыму в новогоднюю ночь салюты и фейерверки останутся под запретом. За использование пиротехники гражданам грозит до 50 тысяч рублей штрафа, кафе, ресторанам, отелям и курортным комплексам – до 300 тысяч рублей.

Об этом заявил замначальника республиканского главка МЧС Игорь Скуртул, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что запрет на использование пиротехники был введен указом главы Крыма еще в 2022 году. Но если в прошлом году была отмена этого запрета в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, то в этом году отмены не планируется.

«Запрет действует, я подчеркну этот момент, с 2022 года указом главы Крыма 214-у. Действительно, там определены пиротехнические изделия по классам опасности, и к применению допускаются только первого класса – это хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны. Напомню, что это не просто запрет – там есть определённые штрафные санкции, которые составляют на сегодняшний день от 1 тысячи рублей для граждан до 300 тысяч рублей для юридических лиц, в зависимости от степени нарушения прав и возможных последствий после ваших запусков фейерверков. За этим у нас следит МВД Республики Крым, МЧС Республики Крым, в том числе, занимается профилактикой, и наши сотрудники государственного пожарного надзора также информируют жителей и гостей полуострова о данном запрете. Если в прошлом году была отмена с 31 декабря по 1 января, то на сегодняшний день, как я знаю, не планируется отмена, потому запрет будет действовать», – предупредил замначальника главка МЧС.

Специалисты поясняют причину запретов особым режимом контроля за воздушным пространством, и запуск салюта может как спутать работу ПВО, так и стать хорошей ширмой для вражеской диверсии и запуска БПЛА. Крымчане гадают, окажется ли запрет одинаковым для всех, или курортные комплексы с закрытой территорией воспользуются особым режимом допуска и позволят себе салют в новогоднюю ночь, объявив себя вне закона и «скучных правил» для простолюдинов.