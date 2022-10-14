В Крыму предупреждают о бесчеловечных планах США на Украине

Новости Украины

США и их союзники не ограничатся Украиной, поскольку есть стратегическая задача обезлюдить Восточную Европу и прибрать к рукам особо ценные и плодородные земли. Западные политики даже не думают вуалировать свои неонацистские стремления по разделению землян на «цивилизованных привилегированных» и «диких варваров».

Об этом крымские эксперты говорили в эфире «Крым24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Профессор КФУ Максимилиан Шепелев напомнил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель накануне сделал откровенно расистское заявление о том, что за пределами Запада есть только дикие джунгли, которые угрожают общеевропейскому саду, где живут привилегированные люди.

«Это, по сути, неонацизм в самом откровенном виде. О чем можно говорить и что можно от них ожидать, от людей, которые мыслят до сегодняшнего дня, при всех разговорах о демократии, либерализме, правах человека, чётким разделением на варваров и цивилизацию, что по сути декларировал фашизм, – подчеркнул ученый. – У США программа минимум вернуть себе под контроль энергорынок Европы, как это было до 50 годов прошлого столетия, после чего Америка перестала экспортировать нефть. Есть такой американский политолог Джордж Фридман, который ещё лет 10 назад писал о том, что интересам США отвечает восстановление Речи Посполитой, которая бы сдерживала Германию и вытесняла бы Россию. Это прямой возврат в XVII век, это дикое поле на Украине. По крайней мере, на осуществление такой программы американцы могут рассчитывать».

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подчеркнул, что за всю помощь от США и Запада Украине придётся рассчитываться плодородными землями и полезными ископаемыми. Собственно, это уже происходит на протяжении последних лет, благодаря разрешению на продажу сельхозземель.

«Не могу согласиться на счет дикого поля, потому что все плодородные земли Украины уже под мега-корпорациями, и это ни для кого не секрет. Поэтому у украинцев земли уже нет. И сегодня то, что происходит, по сути спасение для Украины, потому что они все рабы в огромном фермерском хозяйстве «дядюшки Сэма», – указал Шеремет. – Малая часть человечества пытается диктовать всем свои ценности, которые нам неприемлемы. Думаю, что весь мир все-таки ополчится и выйдет единым фронтом, чтобы вернуть свои ценности и защитить свои интересы, защитить своих граждан. Я говорю про Китай, про Индию… Америка полагает, что вокруг по-прежнему индейцы, которых можно купить за бусы, или расстрелять, пока те целятся из лука. Они будут действовать чужими руками, пытаясь нас ослабить, но это им выходит боком, возвращается бумерангом, бьет по Европе, якобы их союзникам. Для них Европа – это не союзники, а расходный материал. Они за счёт Европы решают свои проблемы с долларом, в том числе. Ну, скоро это закончится, и это будут листья, которые ничего не стоят».

Капитан первого ранга запаса, участник боевых действий Сергей Нестеров напомнил озвученный план по созданию Соединённых Штатов Европы.

«Я убеждён, что главная их задача – это обезлюдить Украину, а, в последствии, и Европу. В своё время я прослушал выступление Хилари Клинтон, где она открыто говорит, что нам необходимо создавать Соединённые Штаты Европы, потому что у нас Йеллоустонский вулкан, который максимум 30 лет еще протянет, а потом будет глобальная катастрофа – Северная Америка просто прекратит своё существование. Поэтому нам нужно перебираться в Европу, где самый лакомый кусок – это Украина, дальше Польша, Прибалтика, и дальше на Запад. Оставят некоторое количество технически грамотных европейцев для обслуживания, а остальных на Ближний Восток и в Северную Африку – это стратегическая задача. И они не делают из этого секрета».