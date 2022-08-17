В Крыму прекратились взрывы, но еще тлеет огонь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В селе Майское Джанкойского района, где утром 16 августа в результате диверсии произошел пожар на складе боеприпасов, готовятся поднять в небо вертолет МЧС.

Залповыми сбросами воды спасатели хотят ликвидировать последние очаги, чтобы на место возгорания зашли следователи, а к пострадавшим домам – комиссии по оценке ущерба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Последняя детонация снарядов была в 8:15 – 8:20 утра сегодня, – сообщил с места событий глава Крыма Сергей Аксенов. – Будет выделено два пожарных вертолета МЧС и Росгвардии. Перед этим военные сделают еще раз обход. Как видно с квадрокоптера, там еще тлеют два небольших очага, есть риски возгорания и детонации. В любом случае до 14:00 планируем поднять в воздух всю технику и закончить тушение пожара. Параллельно к работе приступит Следственный комитет по обходу всех домовладений, поврежденных взрывами зданий для оценке ущерба и принятия процессуальных решений. После Следственного комитета заходят наша группа административных комиссий, которых уже сформировано 15».

Комиссии по оценке ущерба будут работать в здании местной школы, а в наиболее пострадавших домах и у лиц преклонного возраста – с выездом на место. Выплаты пострадавшим предусмотрены аналогичные тем, что получат жители Новофедоровки, где 9 августа на аэродроме произошла серия взрывов: 10 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в доме, 50 тысяч рублей при частичной утрате имущества и 100 тысяч при полной утрате.

«Сделаем все быстро, – заверил Аксенов. – К сожалению, мы на ЧС натренировались…Все, что внепланово оценивает комиссия, дает свои предложения. Федеральный центр в случае необходимости помощи окажет».

Жители Азовского и Майского пока находятся в пунктах временного размещения, или у родственников. В пятницу в пострадавших селах пройдет субботник по разбору завалов, осколков стекла и мусора. Железнодорожное сообщение возобновили еще вчера после ремонта путей. Что касается поисков диверсантов, причастных к организации взрывов на складе, Аксенов пообещал всяческое содействие.

«Не хочу комментировать я следственные органы и не хочу забегать вперед. Мои комментарии всегда доносят радикальный характер. Может быть, поступать немного по-другому надо. Тем не менее процессуальные все моменты уточняются. Все, что надо будет для розыска диверсантов, если такие будут, будет предпринято, – заверил глава Крыма. – Министерство обороны, Следственный комитет, военная прокуратура дадут исчерпывающую информацию о причинах инцидента: кто виноват, что послужило, какие конкретно технические средства участвовали в этом инциденте».

Напомним, утром 16 августа в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание на электроподстанции «Джанкой» и воинской части. Минобороны РФ заявило, что причиной пожара является диверсия.

Еще один поджог электроподстанции в тоже время был зафиксирован в пгт Гвардейское, где базируется авиационный полк. Очевидцы видели подлетающий к трансформаторной беспилотник, после чего произошел хлопок и в поселке отключилось энергоснабжение.