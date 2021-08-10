Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Спецслужбы
Просмотров:

В Крыму пресечена деятельность религиозных экстремистов

ФСБ в Крыму пресекли деятельность экстремистской религиозной группировки «Свидетели Иеговы». Как сообщили в пресс-службе...

ФСБ в Крыму пресекли деятельность экстремистской религиозной группировки «Свидетели Иеговы».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, двое жителей Армянска проводили собрания и пропагандировали идеи запрещенной организации, а также вербовали новых членов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


С целью конспирации собрания проходили в режиме онлайн по видеосвязи.

«По местам проживания членов местной ячейки проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, ПВЭМ, экстремистская литература, а также иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовные дела по ч.1, ст. 282.2 Уголовного Кодекса РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть