В Крыму пресечена деятельность религиозных экстремистов

10.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко

ФСБ в Крыму пресекли деятельность экстремистской религиозной группировки «Свидетели Иеговы».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, двое жителей Армянска проводили собрания и пропагандировали идеи запрещенной организации, а также вербовали новых членов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С целью конспирации собрания проходили в режиме онлайн по видеосвязи.

«По местам проживания членов местной ячейки проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, ПВЭМ, экстремистская литература, а также иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовные дела по ч.1, ст. 282.2 Уголовного Кодекса РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.