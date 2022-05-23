В Крыму придумали, как компенсировать проблему закрытого аэропорта Симферополя

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С 1 июня в Крым начнет ходить поезд из Адлера.

Это сократит путь на курорты полуострова через аэропорт Сочи и поможет за один отпуск посетить оба курортных региона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поезд из Адлера будет ходить через день. В составе 16 вагонов, путь займет 20 часов, большая часть путешествия пройдет в ночное время.

Минкурортов Крыма рассчитывает на продление скоростной «Ласточки» из Адлера до Керчи и запуске автобусных экспрессов из аэропортов Сочи, Ставрополя и Минеральных вод.

Советник главы РК по информационной политике Олег Крючков в эфире «Первого канала» анонсировал запуск дополнительных судов «Комета» между Сочи и портами Крыма. Хотя их всего три – два судна курсируют вдоль побережья Краснодарского края и одно по маршруту Ялта – Севастополь.

«Кометы» уже ходят вдоль Крымского побережья, в этом году их станет больше. Я приоткрою маленькую тайну – уже есть проект и закладываются катера, суда, теплоходы для восстановления морской части этой истории», – рассказал Олег Крючков.

Также он сообщил, что планируется воссоздать сеть яхтенных марин от Керчи до Черноморского района.

Ранее Минтранс Крыма анонсировал строительство в этом году первых двух яхтенных причалов в Керчи и селе Яковенково. Остальные 10 яхтенных марин и 20 портопунктов, рассчитанных на одновременную стоянку 3 тысяч судов, находятся в стадии проектирования.