В Крыму приняли хитрый законопроект: гражданам – ответственность, чиновникам – вольница

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Крымский парламент освободил чиновников от ответственности за неправомерный отказ гражданам в экстренной юридической помощи.

Изменения в закон об административных правонарушениях прошли под видом штрафов за купание в запрещенных местах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне на сессии Государственного совета Крыма депутаты во втором чтении принимали изменения в закон об админнарушениях. При его рассмотрении в первом чтении речь шла исключительно об ответственности за купание в местах, где установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено». Но ко второму чтению документ получил добавку в виде отмены или изменения статей, предусматривающих ответственность чиновников за отказ гражданам в экстренной юридической помощи, то бишь в консультациях по их вопросам, если они не терпят отлагательства.

Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

«Нам заходит законопроект, который вроде бы несёт такую хорошую миссию, допустим, здесь – ограничить купание людей, где не обследованные пляжи, где опасно купаться, – заявил при голосовании депутат-коммунист Илья Донченко. – Но, внося поправки, мы видим, что у нас добавляется здесь, так, случайно, «признать утратившим силу статью 2.3» нашего закона об административной ответственности. А она предусматривала ответственность для должностных лиц исполнительных органов власти в случае отказа в оказании экстренной юридической помощи. Получается, что мы с одной стороны принимаем для людей штрафы, а для чиновников мы освобождаем от любой ответственности».

Реплика депутата-коммуниста вызвала недовольство у председателя парламента Владимира Константинова и интерес к с виду проходному документу. Действительно, если первоначально в нем шла речь о «детализации видов административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах», то в последствии добавились несколько пунктов. Помимо экстренной юридической помощи, за отказ в которой чиновнику грозил штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица исполнительных органов государственной власти отныне избавлены от обязанности рассматривать административные дела в сфере охраны природы, нарушений на транспорте и т.д.

“Для баланса” законодатели предусмотрели послабление и для граждан – отныне им не грозит штраф за нарушение правил посещения и поведения на территории кладбищ в размере от 300 до 1 тысячи рублей.

Для подстраховки парламент расширил категории получателей бесплатной юридической помощи, включив в перечень мобилизованных и членов их семей.