В Крыму привлекли к ответственности «самостийную» религиозную общину

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В Крыму районный суд постановил оштрафовать религиозную организацию мусульманской общины «Эски Къырым» за производство и распространение экстремистских материалов.

Как запрещенные книги оказались в мечети, где собирается община, муфтий пояснить не смог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пресс-службе Кировского райсуда уточнили, что экстремистскую литературу в феврале этого года изъяли оперативники в помещении местной мечети города Старый Крым, где фактически ведет свою деятельность местная религиозная организация.

«В судебном заседании руководитель мусульманской общины свою вину не признал, как появились в мечети книги с его слов – не известно», – уточнили в суде.

Тем не менее, суд постановил взыскать с религиозной организации 100 000 рублей с конфискацией изъятых материалов.

«Эски Къырым» называет себя независимой мусульманской общиной. С ней связана мечеть «Зубейр Джами» в Старом Крыму, где хранились экстремистские материалы. Однако председатель общины Идрис Юрдамов утверждает, что община «не имеет никакого отношения к мечети «Зубейр Джами» и к литературе, соответственно, тоже.

Движение «Крымская солидарность», которое отслеживает и популяризирует в социальных сетях случаи задержания и арестов крымских татар, выдавая за политические и религиозные преследования, утверждает, что экстремистские материалы появились в мечети после обысков у четырех членов общины – имама Изета Сайфуллина, председателя Идриса Юрдамова, активистов Шевкета Киямова и Ленура Якубова. Последнего суд отправил под арест на 14 суток за пропаганду и публичную демонстрацию экстремистской символики.

Юрдамова отпустили, а Киямова после обыска оставили дома. На Сайфуллина составили протокол за нарушение миссионерской деятельности. После составления протокола его отпустили из отдела полиции.

В Крыму не все мечети находятся под кураторством Духовного управления мусульман Крыма. По словам заместителя муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раима Гафарова, процесс перехода из сектантства к традиционному исламу идет по мере работы правоохранителей со сторонниками «Хизб ут-тахрир».

«Был период, когда мы были отдалены от своей религии, а потом, когда в 90-е годы мы стали возвращаться в Крым, были другие проблемы, более бытовые, и духовной наполняемости не было. И кто приезжал, всему этому учил, а наша молодежь, как губка, всё впитывала. И оттуда возникли все проблемы», – пояснил он.

Имам добавил, что в Крыму не было ни ваххабизма, ни хабашизма. Все это появилось в 90-х годах, тогда как традиционный ислам, его понимание у крымских мусульман имеет вековые корни.