В Крыму призвали лишать права на нормальную жизнь «пацифистов» – потенциальных террористов

Наказание за участие в организации терактов должно быть неотвратимым, жёстким и максимально публичным. Только это поможет уберечь псевдо-народовольцев от использования западными спецслужбами.

Об этом заявил в эфире «Радио Крым» первый зампредседателя Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ведётся охота на наших журналистов, наших военкоров, на лидеров общественного мнения, потому что на следующее утро после убийства Татарского было совершено покушение в Мелитополе на одного из ярких лидеров Запорожской области Максима Зубарева – да, это работа, и достаточно плановая, – отметил он. – Одна белорусская журналистка сказала, что в разгар СВО прекратила ходить на патриотические мероприятия, встречи именно вот причинам безопасности. Но я такую позицию категорически отвергаю, потому что это то, собственно говоря, чего и добиваются, чтобы мы перестали проводить мероприятия, встречаться с людьми, разговаривать и так далее. Это значит, что у них получается, потому что мы будем сворачивать свою активность».

Непосредственно Дарья Трепова сразу не прошла в кафе со статуэткой, нафаршированной взрывчаткой, на встречу к Татарскому. Он сам позволил это сделать после того, как она напомнила о себе и предложила принести якобы фигурку военкора из гардероба.

«Фейковый патриотический telegram-канал, в магазине «Листва» пыталась продавать свои патриотические рисунки, открытки, то есть это была операция внедрения. И то, что она в Москве ходила на его встречу, то что он её опознал, как ту самую Настю – все говорит о подготовке заранее и достаточно профессионально. Поэтому наказание за это должно быть неотвратимым, жёстким и максимально публичным. Повторюсь, и по поводу распространения фейков о специальной военной операции, и, естественно, когда речь идёт о терроризме. Потому что среди так называемых людей со светлыми лицами в белых пальто, вот этих всех наших в кавычках либералов, среди них западные спецслужбы через киевские прокладки черпают то самое пушечное террористическое мясо», – подчеркнул Малькевич.

К сожалению, отметил он, получается абсолютная калька ситуации конца XIX начала XX века, когда прекраснодушных, но недалёких и наивных студентов и прочую мечтательную молодежь использовали как орудие террора.

«Сейчас получается то же самое. Разводят и будут разводить «навальнистов» этих: «я девочка, я рисую. Я мечтаю, чтобы не было войны, я хочу, чтобы был мир». По западным всяким психологическим методикам быстро её обработают и скажут, что у девушки все будет хорошо, но ради дела мира, вот тебе чемодан, и фактически организовать теракт. Причём она по причине своей недалёкости этого понимать не будет. Поэтому наказание должно быть настолько публичным, чтобы в следующий раз, когда каким-то таким девочкам что-то будут предлагать либо она, либо её друзья скажут ей, да ты чего? Твою предшественницу, если не на кол посадили, то так огребла, что другим неповадно. Потому что им это пытаются продать, как некую игру, что потом все будет нормально, тебя обменяют и уедешь в США, будешь чуть ли не перед Нобелевским комитетом выступать».

Каждый участник антиправительственного митинга или акций против СВО должен быть, минимум, на карандаше, если не на учете спецслужб.

«У меня есть друг блогер, он вообще требует, чтобы каждый, кто вышел на антиправительственный митинг должен быть не просто взят на заметку, а очень жёстко поражён в правах и в общем наказан. Я, как знаток западных этих всех штук, говорю: ребята, это просто невозможно. В лучшем случае там изобьют так, что человек ни ходить, ни дышать не сможет, мы же видим, как там разгоняют демонстрации. И потом, посмотрите, что происходит в Штатах: за мирный протест в связи с фальсификациями голосования люди получают по 25 лет. И все. Потому что государственная машина их помножила на ноль, а мы цацкаемся, – уверен представитель ОП. – Там работали просто профессионалы. Она заехала, как подготовленный диверсант. Осуществила и смогла уйти. А нам нужно в зародыше это купировать, эту гадину псевдо народовольческого террора. Потому что владеющие русским языком, разбирающиеся в менталитете наши бывшие сограждане с территории Украины по западным методикам именно такую ведут пропаганду. Этой девице вполне могли навешать лапши по поводу какой-нибудь Веры Засулич – была такая девушка молодая, которая “убила тирана”, а потом ее оправдал суд присяжных. О том, что ты прославишься на весь мир, тебя там отпустят, оправдают, обменяют. Вот какая сейчас обработка ведётся среди этой публики. И каждый должен быть взят на карандаш. И опять же наказание жестокое, публичное, потому что все эти хи-хи-ха-ха, давай сходим на демонстрацию, давай развернём плакат, будем что-то скандировать против государства. И о нас напишет какой-нибудь «Нью-Йорк Таймс». А должно быть так: мы выйдем, и после этого 10 лет трудовых лагерей на восстановление народного хозяйства Донецкой Народной Республики».