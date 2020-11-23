В Крыму призвали начать «другой этап» в ответ на провокационное заявление Санду

23.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Недавнее заявление победительницы на выборах президента Молдовы Майи Санду, потребовавшей вывода российских миротворцев из Приднестровья, свидетельствует о начале разморозки конфликтов на постсоветском пространстве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Комсомольской правде» заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

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«Это очень серьезный сигнал о том, что мы можем оказаться на пороге очень серьезных политических перемен. Ее заявления – угроза того, что замороженные конфликты на пространстве бывшего СССР начинают размораживаться», – сказал Джарала.

Давая оценку заявлению Санду, потребовавшей вывода российских миротворцев из Приднестровья, собеседник издания не исключает возникновения реальных проблем.

«Первое, что приходит в голову, – Приднестровье не имеет прямого сообщения с Российской Федерацией. Более того, украинская армия, несомненно, выступит на стороне Молдавии в ликвидации русского Приднестровья», – считает эксперт.

По его словам, для России приходит время весьма серьезных решений.

«Может быть, пришло время уже отбросить в сторону постоянно нарушаемые договоренности с другой стороной и начинать другой этап», – говорит Джарала.