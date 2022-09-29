В Крыму призвали потребовать от российских толстосумов отчёта о помощи СВО

29.09.2022  21:45 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские олигархи уклоняются от помощи военнослужащим в зоне СВО. Покупка всего необходимого, включая теплые вещи, является уделом неравнодушных граждан среднего класса, тогда как владельцы состояний не торопятся покупать амуницию.

Такое мнение в эфире радио «Крым» высказали крымские политики Николай Волков и Сергей Шувайников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские олигархи уклоняются от помощи военнослужащим в зоне СВО. Покупка всего необходимого, включая теплые...

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«То, что сейчас делает наше руководство, это действительно очень важно, – отметил Волков. – Семьям помогают финансово, и то, что сейчас готовятся предоставлять земельные участки непосредственно участнику, это тоже важно. Но нужно, чтобы богатые делились с бедными. Богатые обязаны делиться с теми, кто защищает нашу Родину и подчеркну, их капитал. Нужно отдавать больше половины своих доходов, как сказал русский император: всю казну на войну! Продавайте яхты, покупайте подводные лодки, вот это надо делать».

Со своей стороны, Сергей Шувайников добавил, что состоятельные люди могут взять на себя заботу о семьях погибших военнослужащих.

«Я пока не видел, чтобы наши богатые как-то делились с семьями тех, кто погиб, тех, кто пострадал, тех, кто воюет. Пока что помогают сами люди, средней класс. Сегодня все, независимо от социального положения, должны принять участие, я об этом говорил. Пусть даже 100 рублей перечислить в помощь семьям пострадавших, тех, кто воюет, кто мобилизован, – отметил Шувайников. – На счёт того, чтобы делиться с людьми, я только за. Но я бы хотел, чтобы те люди, у которых есть достаток, оторвали бы от себя и показали бы, как хороший пример для остальных олигархов.

По данным «Форбс», в Российской Федерации 250 тысяч долларовых миллионеров и более 100 человек долларовых миллиардеров. Кто-то из них выделил несколько миллионов на закупки для военных? Я пока этого не читал. А я бы хотел это прочитать. Тогда мы будем говорить о справедливости и честности. Но пока вся честность держится на простых людях, которые и сами готовы защищать свою Родину».

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