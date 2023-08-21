В Крыму призвали провести «красную линию» по границе с Польшей

В Крыму выработалось островное сознание, как у команды на корабле, и будущее за этим умением взаимодействия. Чтобы бандеровская зараза больше не ставила под угрозу мирную жизнь, нужно держать постоянный гарнизон вдоль нынешней украинско-польской границы.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил заместитель председателя Общественного совета крымско-татарского народа Энвер Кантемир-Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в Крыму исторически сформировалась особая общность.

«Если посмотреть исторически на то, как жил Крым, и как он живёт на сегодняшний день, должен сказать, что в Крыму живут только те, которые сумели. У народа Крыма такой инстинкт: мы живём практически на острове, и от каждого из нас зависит благополучие всех. Это как команда на корабле, нельзя в сторону уйти. Поэтому, я думаю, что будущее именно за этим – за умением жить вместе, за умением помогать друг другу, понимать друг друга и противостоять всему плохому», – подчеркнул он.

Зампредседателя КРО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Юнус Назаров отметил, что многие сейчас проживают «свое СВО», и даже родные люди сыплют на головы друг другу проклятья, используя социальные сети.

«Я хочу сказать по информационной безопасности, что сейчас много одержимых людей, и поэтому в социальных сетях все друг другу желают смерти и каких-то ужасов. Потому что получилось так, что у очень многих людей, которые проживают на Украине и в России, есть родственные связи, и у каждого своё СВО. Многие, естественно, разделились, родные люди как бы, но они уже не общаются, потому что прошёл водораздел. Там они одурманены этой бандеровщиной, и считают, что они правильно жили. Но время показало, что они жили неправильно, и Украина как государство, я считаю, из всех государств СНГ не состоялась. И в настоящее время надо не скатиться до того, чтобы постить всякие ужасы и желать друг другу смерти. Надо выдержать это испытание, которое нам дано, и не опуститься так», – уверен Назаров.

Он считает, что на Украине достаточно осознанных людей, но гарантией мира будет военный гарнизон на территории.

«Моя внутренняя уверенность в том, что Украина всё-таки Великую Отечественную войну в составе Советского Союза воевала, и генетический код у неё ещё не потерян. И на территориях, которые сейчас у нас уже есть – Херсонская, Запорожская области, ДНР, ЛНР – люди почувствуют вкус жизни. А что будет потом? Я могу сказать только мнение Сладкова, что гарнизоны должны стоять вдоль всей польской границы, как у нас группа советских войск стояла в Германии, чтобы на этой территории больше этой заразы никогда не было», – заключил эксперт.