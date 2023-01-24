В Крыму призывают не ждать, когда немецкие танки появятся в Донбассе

Любовь Смирнова.  
24.01.2023 21:33
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


США за счет конфликта на Украине постепенно перевооружают армии стран НАТО под свои стандарты и своей техникой.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США за счет конфликта на Украине постепенно перевооружают армии стран НАТО под свои стандарты...

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«За счет Украины на фоне ведения боевых действий уже 11 месяцев американцы практически полностью модернизирует вооруженные силы НАТО под свой стандарт, под свою технику загружая свой ВПК, зарабатывая на этом деньги, – отметил он. – Остальные страны тоже решают какие-то свои вопросы. Скажем, те же поляки. Почему они «Леопарды» предоставляют с удовольствием и готовы их отдать даже без Германии – они расчищают в общем-то свои арсеналы под американскую новую технику с тем, чтобы закрепить статус на уровне Франции и Германии, кто из них главнее, тяжелее в весовой категории в Европе».

По словам Горбачева, мы наблюдаем процесс, который так или иначе свидетельствует о серьезном переформатировании сил как в самой Европе, так и что касается ведения непосредственно боевых действий на Украине. По крайней мере, Киев позиции не сдает, а Запад всячески ему в этом потворствует, предоставляя технику.

«От нас это требует только одного – как можно быстрее решать боевые задачи. Времени до этого у нас не так уж и много. Потому что эшелоны уже пошли, техника уже разгружается. Поэтому в данном случае не нужно упускать этот момент – и как можно быстрее расширить границы СВО, отодвинуть линию фронта на запад и естественно, отслеживая все то, что передвигается, все то, что поставляется, не допустить прихода этой техники непосредственно на линию фронта», – убежден эксперт.

Такую точку зрения поддерживает политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов.

«500 единиц тяжёлой техники, 500 танков – это уже несколько танковых армий! Для кого эти танки идут? Они идут видимо для усиления так называемой восточной группировки НАТО. То есть, возможно, постепенно перебрасывают армию вторжения», – предположил он.

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