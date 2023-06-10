В Крыму продали Инкерманский винзавод

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Инкерманский завод марочных вин продан арендатору за 533,5 миллионов рублей. Последние 18 лет имущественный комплекс находился в аренде, приносящей городу 50 миллионов рублей в год.

Но с этого года крымские виноделы должны полностью перевести производство на собственные мощности – арендовать оборудование запрещено, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все движимое и недвижимое имущество Инкерманского винзавода с земельным участком теперь полностью принадлежит частной компании «Инкерманский завод марочных вин». О том, что госпредприятие нужно продавать, было понятно давно. Арендатор хоть и исправно платит в бюджет, отчисляет налоги и выдает зарплату, но вкладывать средства в арендованное имущество не может. И это при износе основных фондов на 70-80%.

Собственник обещал вложить в производство около 5 миллиардов рублей в ближайшие два года, увеличив обороты и количество рабочих мест. Директор предприятия Лариса Шемчук убеждала депутатов Заксобрания Севастополя разрешить выкуп завода, поскольку предприятию нужно развиваться, но на старых мощностях этого не сделать.

«Самое главное, что эта реконструкция, во-первых, добавит и рабочих мест. И ещё я подчеркиваю: мы реконструкцию будем вести, ни в коем случае не снижая производительность и не останавливая производство», – отметила Шемчук и добавила, что стоит задача даже парк возле завода сохранить.

Завод в Инкермане продавали через открытый конкурс. В настоящее время предприятие контролирует АО «Оптима» (Санкт-Петербург), учрежденное в 2018 году крымским виноделом Валерием Захарьиным.

ООО «Инкерманский завод марочных вин» было зарегистрировано в 2003 году в Инкермане.