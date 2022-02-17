В Крыму продлили домашний арест бывшему заместителю Аксенова

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Суд продлил домашний арест экс-вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства РК Михаилу Храмову. Оба находятся под следствием уже полгода по подозрению в превышении должностных полномочий, мошенничестве и коррупции.

Кабанова и Храмова задержали в конце сентября, буквально через несколько дней после подведения итогов выборов в Госдуму, куда Кабанов стремился попасть и баллотировался по Евпаторийскому округу.

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Его билборды до сих пор красуются вдоль трассы от Симферополя до Черноморского, где внимание привлекает центральное слово «опыт». После подозрений в хищении 57,5 млн бюджетных средств, которые экс-вице-премьер возместил сразу после задержания, такое позиционирование получило двойной подтекст.

На суде Кабанов заявил, что очень спешил построить водовод от Ивановского водозабора к Межгорному гидроузлу Симферополя и, возможно допустил промахи в смете. Но сделал это не умышленно и виновным себя не считает.

«Враг будет разбит, победа будет за нами», – прокомментировал Кабанов журналистам обвинения в свой адрес после решения отправить его и Храмова в СИЗО.

Правда, уже через неделю обоих выпустили из-под стражи домой, и с тех пор просто продлевают срок содержания. В этот раз под замком Кабанову и Храмову сидеть до 22 мая.

Свое место в Госдуме Кабанов уступил другому представителю строительного лобби Крыма Леониду Бабашову, сняв кандидатуру за два месяца до выборов. Причиной такого решения Кабанов назвал стремление «успешно завершить» все мероприятия федеральной программы социально-экономического развития Крыма, за которую отвечал в правительстве республики.

А перед этим получил публичный «сказочный пендель» от курирующего вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который заявил, что до достижения результатов ФЦП чиновникам рано думать об избирательной кампании. Хуснуллин регулярно объезжает строительные площадки Крыма и сличает реальное положение дел с отчетами Совмина.