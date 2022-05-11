В Крыму продлили режим террористической угрозы

11.05.2022  20:59 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина
Новости Украины

Действие высокого «желтого» уровня террористической опасности в Крыму продлено до 26 мая.

В перечне регионов, где усилены меры безопасности, остались Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойский и Красноперекопский районы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действие высокого «желтого» уровня террористической опасности в Крыму продлено до 26 мая. В перечне...

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Предыдущий режим высокой антитеррористической защищенности действовал в Республике Крым до 20:00 11 мая. Он распространялся на 7 регионов, в числе которых Керчь и Ленинский район. Теперь их нет в перечне.

Тем не менее, режим повышенной готовности сохраняется на объектах Министерства транспорта, МинЖКХ, Минздрава, Минтопэнерго, Минпромполитики и Госкомводхоза.

Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти.

Учитывая наличие террористических угроз, крымчан просят во время нахождения на улице, в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте обращать внимание на одетых не по сезону граждан, людей в напряженном психическом состоянии, брошенные автомобили и бесхозные сумки. Обо всех фактах сообщать об этом в правоохранительные органы.

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