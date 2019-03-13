В Крыму продолжается конфликт вокруг обвинений зама Аксенова в работе на СБУ

13.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский требует извинений от общественника Александра Талипова, который ранее проиграл чиновнику судебный иск после того, как опубликовал в своем Telegram-канале информацию, будто бы в украинские времена Полонский был завербован СБУ под псевдонимом «Нилов».

В эфире телеканала «Крым 24» Полонский заявил, что суд назвал высказывания Талипова клеветой и постановил опубликовать опровержение, чего общественник не сделал, а потому ему может угрожать уголовная ответственность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решением суда установлено, что данный человек, который именует себя блогером или общественником, допустил незаконные клеветнические высказывания. Он должен не просто извиниться, он их должен опровергнуть. Кстати, хочу обратить внимание на то, что невыполнение решения суда в Российской Федерации – это уголовно наказуемое деяние.

Я всегда привык идти до конца. Понятно, что решение будет не за мной, а за соответствующими правоохранительными и судебными органами, но все необходимые документы уже подготовлены, направлены во все инстанции, поскольку, еще раз подчеркиваю, этот человек решение суда выполнять не будет», – заявил вице-премьер.

«Беда ведь не в том, что кто-то меня лично обидел. Я вообще человек не обидчивый и мне, в общем-то, все равно. Вопрос в том, что очень часто такая фейковая, недостоверная информация может привести к тяжким последствиям. Может спровоцировать какую-то негативную ситуацию, может спровоцировать катастрофу, может довести какого-то человека до смерти, когда такая недостоверная информация выходит в сети», – добавил Полонский.

Впервые информация о возможной вербовке Полонского была опубликована интернет-изданием «Русская весна». Утверждалось, будто бы нынешний российский чиновник был завербован СБУ в 2010 году под псевдонимом Нилов. Полонский в то время являлся функционером возглавляемой нынешним крымским губернатором Сергеем Аксеновым партии «Русское единство».

Сам Полонский впоследствии опровергал эту информацию в интервью газете «Крымская правда».

«За всю свою политическую деятельность я о себе столько всего читал. И, по-моему, нет ни одной спецслужбы мира, в которой бы я не «служил». Но при этом хочу сказать, что, слава Богу, сегодня мы живём в российском государстве, в котором работают очень сильные, в том числе специальные службы и все государственные служащие в обязательном порядке проходят серьёзную проверку с их стороны. Поэтому если бы действительно было так, что я служил бы какому-то то другому государству или какой-то разведке, то всё это 150 раз было бы уже известно и определено. Поэтому я со смехом отношусь к подобным вопросам», – заверил чиновник.