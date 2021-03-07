В Крыму продолжается конфликт вокруг застройки Форосского парка

07.03.2021, Ялта, Виктор Орлов

Инвесторы из Татарстана, строящие вопреки протестам местных жителей корпуса нового детского лагеря на территории дореволюционного парка в Форосе, провели пиар-акцию по компенсационной высадке зеленых насаждений. «Посадили 80 представителей хвойных пород — кипарис пирамидальный и купрессоципарис Лейланда. Все саженцы — итальянские», – отрапортовали организаторы.

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«Я ожидала, что будут приглашены специалисты ландшафтного дизайна нашего Ботанического сада. Закупят действительно уникальные, редкие породы деревьев. Выкопают большие, вместительные ямы с полной подсыпкой плодородного грунта, подготовят огромные емкости для полива новых растений при высадке, а тут за сутки сварганили цирк отвода глаз, чтобы все замолчали, увидев дешевую картинку. Представительство Ак-Барс, какие деревья были спилены, их ценность, возраст, и что вы взамен высадили? Дешевые саженцы для отвода глаз?» – возмущается Светлана Маркова, модератор группы «Ялта – любовь моя» в Facebook.

Тем временем, застройщики опубликовали план строительных работ. Исходя из обнародованных данных, даже после протестов инвесторы не отказались от возведения 8-этажного корпуса, что изменит внешний вид парка, а также может повлиять на затемненность и движение потоков воздуха. 8-этажный корпус будет «рассчитан на заселение студентов и спортсменов в период их занятий, реабилитации и восстановления, а также для сопровождающих лиц».

«Комплекс также нуждается и в обслуживающем персонале, который также будет проживать в 8-ом корпусе», – сообщают застройщики, из чего можно сделать вывод, что далеко не все рабочие места тут достанутся местным жителям.

Александр Железняк, экс-главред русской версии National Geographic Traveler считает ситуацию с застройкой Форосского парка вопиющей.

«Парки Южного Берега высаживали не пустоголовые чиновники посредством бестолковых госзаказов, а лучшие специалисты парковых хозяйств мира более ста лет назад. Таких парков в мире наперечет, это жемчужины и их берегут как объекты культурного наследия. Но не в Крыму», – констатирует он.

«Форосский парк, в общем-то, не первый в списке на уничтожение. Приморский парк в Ялте фактически угробили и превратили в спальный район, Массандровский на пути к этому, Карасанский парк-памятник передан частной компании и ни один турист туда попасть не может. Список можно продолжать, парки Южного Берега превращают в закрытые коттеджные поселки. Этот процесс начался при Украине, а при России продолжился с новой силой, но со старыми лицами», – напоминает эксперт.

«Становится не очень понятно, зачем строятся крутые федеральные проекты: трасса «Таврида», супераэропорт – такими темпами, заборы окружат все маломальские красивые места, превратят их в свою «лазурку». А миллионы обычных будут ездить в ту же Турцию, где, кстати, много диких и зеленых регионов у теплого моря», – делится своими опасениями Железняк.

Впрочем, среди крымчан есть и те, кто считает, что противники строительства, как минимум, зря нагнетают панику. Например, так считает экс-депутат Верховного Совета Крыма (1994-1998 гг.), экс-заместитель председателя по правовому обеспечению (2003–2008 гг.) республиканского Комитета по охране культурного наследия Крыма Вадим Мордашов. Интересно, что Мордашов известен как резкий критик главы республики Сергея Аксенова, однако в случае с Форосом их оценка одинакова – юридически претензий к инвесторам из Татарстана тут нет, стройка не нарушает закон.

– При СССР санаторно-парковый комплекс «Форос» и дача «Тесели» находились в ведомстве «4-го Главного управление при Минздраве СССР», обслуживавшего высших партийных советских чиновников до 1991 года. После развала СССР его принял на баланс Верховный Совет Крыма. Я хорошо знаю этот объект, т.к., ещё будучи депутатом ВС Крыма и зампредом Мандатной комиссии, занимался его инспекцией. Отдыхал в нём в середине 90-х, и в 2010-м, когда этот комплекс себе забрал себе Коломойский. Состояние комплекса «Форос» в руках Коломойского стало удручающим, но это отдельная тема.

«П.Н.»: Как и почему объект стал «татарстанским»?

Находясь в собственности пана Колосмойсого санаторно-парковый комплекс был доведён до ручки, «Беня» его просто угробил. Деньги из «Фороса» «Беня» выжимал сверх допустимого (по принципу «после меня – хоть потоп»), но ничего не туда вкладывал. При «Бене», когда я там отдыхал в 2010-м, 200 метров набережной съехало в море вместе с пляжем и берегоукрепительными сооружениями. За ними в море начал сползать парк и многоэтажный главный корпус. Парк просто погибал, часть реликтов (секвойи и т.д.) безвозвратно засохли, о зданиях я уже не говорю…

Для сохранения комплекса от гибели было необходимо СРОЧНО(!) вкладывать огромные деньги, но в бюджете на это денег нет – в постукраинском Крыму столько животрепещущих проблем (перечислять не буду, все их знают), что, как говорится «не до жиру».

Тогда, чтобы комплекс не погиб, было принято разумное решение – выставить «Форос» на торги с условием, что новый собственник обязуется не менять профиль объекта, и за свой счёт восстановить погибающий объект и его инфраструктуру.

На торгах, в строгом соответствии с Законом, комплекс «Форос» за сумму (не помню точно) около 2 млрд. приобрели Профсоюзы Татарстана. Новые рачительные хозяева за несколько лет «вбухали» в этот объект миллиарды (!), всё восстановили и гибнущий объект спасли!

За что им спасибо!

П.Н.: Активисты заявляют, что «Татарстан» погубит парк.

Даже не смешно: новые хозяева слишком рачительные, чтобы погубить или обесценить собственный объект. «Форос» ценен как раз своим парком, и собственники же не идиоты, ибо если уничтожить этот парк, «залив его бетоном», то отдых в «Форосе» обесценится.

П.Н.: Имеет ли право инвестор строить там, не спросив согласия у общественности?

На этот вопрос ответ лежит в чисто правовой, юридической плоскости. Комплекс принадлежит никак не госструктуре, которая существует за счёт бюджета, а коммерческой организации, группе частных лиц. У них не общественные, не «народные» деньги, а свои. Частные инвесторы что захотят, то и построят, и никакая «общественность» тут просто ни при чём. Какое вообще право у «общественности» диктовать собственнику объекта, что именно ему там строить, и во что инвестировать СВОИ деньги?

Но некоторые люди продолжают оценивать правовые взаимоотношения эмоциями. Выглядит как-то даже смешновато, особенно, когда такое заявляют люди со степенями кандидатов наук (правда не по юриспруденции, а по истории).

Для понимания вопроса приведу «ЛИКБЕЗ» следующим наглядным примером.

Если, скажем, у Вас в собственности участок в посёлке, Вы же не будете спрашивать мнение «общественности» (жителей просёлка), что Вам именно строить на СВОЁМ участке – террасу, бассейн, приют для детей или свинарник? Так же и собственник объекта инвестирует СВОИ деньги в то, что ЕМУ нужно, а не то, что захочется «общественности». Поэтому инвестору просто не за чем кого-то «обманывать», что там будет – детский лагерь или «отель для богатых» – что он захочет, то и будет, это личное частное дело инвестора.

П.Н.: А что с охраной природы, там же парк-памятник?

Я уже отмечал, что собственник, приобрёл комплекс «Форос» в строгом соответствии с Законом. Естественно, что его уведомили обо всех нюансах покупки, в т.ч. о том, что на территории «Фороса» находятся исторические здания (усадьба-дворец Кузнецова – особняк в классическом стиле, построенный 1862 году чайным магнатом Александром Кузнецовым) и парк-памятник садово-паркового искусства. Поэтому любые работы там должны быть согласованы с гос.органами охраны культурного наследия и охраны природы, нарушение закона влечёт за собой вплоть до уголовной ответственности.

П.Н.: Власти Крыма в курсе происходящего в Форосе?

Полномочия властей на частной территории заключается лишь в том, чтобы было соблюдено законодательство в части охраны природы, памятников, санитарии и т.д., а что именно решил строить собственник выходит за рамки полномочий власти.

Насколько мне известно, все предусмотренные Законом согласования проект прошёл, и глава Крыма подтвердил, что стройка законна.

Это же подтвердим и министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев:

«У нас в Крыму, как правило, во всех парках-памятниках садово-паркового искусства находятся уже действующие несколько десятков лет санатории. Естественно, они должны как-то развиваться: должна проходить реконструкция, капитальный ремонт, и мы не можем запретить им это делать, это было бы неправильно, так мы можем остаться в прошлом веке. Нужны новые современные средства размещения, рекреационные объекты. Ну и мы с вами, жители, которые хотели бы отдохнуть в санатории, требуем каких-то условий. И в то же время мы говорим «нет, надо оставить все в первозданном виде». Это нелогично. Поэтому, конечно, будут проходить и капитальные ремонты, и реконструкции этих объектов. И я не вижу в этом ничего страшного».