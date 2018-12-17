В Крыму продолжаются споры вокруг планов Киселёва на Коктебель

17.12.2018, Коктебель, Галина Шершнева

В Крыму продолжаются споры вокруг планов известного телеведущего Дмитрия Киселёва на развитие окрестностей Коктебеля – он хочет открыть в Тихой бухте свой новый бизнес для состоятельных людей — гольф-клуб.

«Это единственный способ законсервировать Тихую бухту. Другого формата нет, иначе там построят многоэтажки», – заявил Киселев изданию «Деловой Крым».

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При этом телеведущий предлагает альтернативную застройку особо охраняемой территории – «несколько зданий в один-два этажа: гольф-клуб, гостиница, ресторан». Однако экологи опасаются, что новый проект может уничтожить в бухте все эндемичные растения.

«Гольф-поле — это 60 гектаров газона. И на краю этого газона — маленькая гостиница или, возможно, 10 коттеджей, которые будут сдаваться как гостиничные номера. Можно сделать их в одном стиле, не безобразно — белые стены, красная черепица. Пейзаж это не испортит. Гольф-поле — как раз способ обезопасить территорию. Гольфисты во всем мире ищут экзотики, с ума сходят — где бы еще поиграть? И в Крым поиграть в гольф с дорогой душой поедут со всего мира», – убеждает Киселев.

Крымский общественник Александр Талипов критикует новации известного телеведущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как появился Киселёв в Коктебеле, так и «фонтанирует» идеями! Отстаньте от практически единственного нетронутого уголка природы в Крыму! Не надо там ничего строить, не надо там ничего благоустраивать. Давайте оставим кусочек природы детям! Гольф поля – это утопия! Вначале туда дорогу, электричество и канализацию проведут, потом построят гостиницы, а потом якобы сделают гольф поля. На 40 градусной жаре их надо поливать 3 раза в день, где вы столько воды на 60 гектар возьмете? Нигде! Так что потом будет? Потом эти поля станут коттеджными поселками», – считает Талипов.

Впрочем, не факт, что проекты Киселева легко осуществимы. В конце ноября правительство РФ приняло распоряжение о передаче Тихой бухты под патронаж погрнауправления ФСБ по республике на 20 лет. Оговаривается, что акватория будет предоставлена пограничникам частично, дабы обеспечить оборону и общую безопасность государства.

Добавим, что еще в 2015 году Тихая бухта была признана ландшафтно-рекреационным парком регионального значения, входящим в туристический кластер Коктебеля, развитие которого финансируется в рамках Федеральной целевой программы развития полуострова до 2020 года.

Впрочем, такой статус сохранению уникальной природы никак не способствует. Летом Тихая бухта заставлена машинами и нестационарными шалманами. Сюда приезжают сотни туристов и оставляют горы мусора. Во время одного из весенних субботников отсюда было вывезено 350 отходов.

Крымские экологи предлагают придать Тихой бухте статус особо охраняемой территории. К слову, именно так поступили в Севастополе с Караньским плато, на котором в 2008 году украинский гауляйтер Сергей Куницын также предлагал создать масштабный гольф-клуб.