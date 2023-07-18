В Крыму прогнозируют закрытие отелей после теракта на мосту

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После теракта на Крымском мосту резко выросло количество отказов от ранее забронированного отдыха в отелях Крыма. Для туристического рынка это фактически означает провал, поскольку на внутреннем турпотоке экономической стабильности не добиться.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов.

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«После сообщений о теракте аннулировалось приблизительно по объёмам 10% от забронированного ранее отдыха, сегодня аннуляции продолжаются, и они превалируют над количеством броней. Нужно сразу сказать, что брони упали в десятки раз – если бронировали условно по 100 человек в день, то сейчас бронируем 10. И аннуляции превалируют над бронями приблизительно в пропорции 6 к 1», – отметил Пылов.

В первую очередь отменили заезд туристы, которые планировали прибыть в ближайшие дни. Сегодня от отдыха в Крыму отказываются те, кто собирался ехать в августе и даже сентябре.

«Большое количество людей ещё не принимали решение, куда они поедут отдыхать, рассматривали варианты, и теперь явно Крым не находится в их поле зрения. Одно могу сказать точно – сбит темп увеличения бронирования, потому что последние две недели мы очень хорошо набирали объёмы, как-то стабилизировался спрос, люди поверили, что всё хорошо и надо ехать. К чему в конечном итоге все придёт – пока сказать сложно. Но если ситуация не изменится, то многие примут решение закрыться, потому как работать с загрузкой 10-15% себе дороже», – подчеркнул Пылов.

Ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко говорил о наращивании турпотока в Крым с начала июля, о чем говорили транспортные заторы к досмотровым комплексам перед въездом на Крымский мост. Перед терактом 17 июля очередь со стороны Тамани растянулась на 13 км.