В Крыму произошел жуткий взрыв. Следком возбудил уголовное дело

04.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В городе Щелкино Ленинского района Крыма взорвалась пустая цистерна из-под нефтепродуктов.

В результате взрыва погиб рабочий, который в это время выполнял на месте сварочные работы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю, ведомство возбудило уголовное дело по факту произошедшего, специалисты дадут эоцену промышленной безопасности и охране труда работников предприятия.

«Предварительно установлено, что во время сварочных работ пустой цистерны, где ранее хранились нефтепродукты, произошел хлопок, в результате которого один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью… Владимир Терентьев (руководитель ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю) поручил руководителю следственного отдела по Ленинскому району незамедлительно возбудить уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», – заявили в пресс-службе ведомства.