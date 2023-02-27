В Крыму произошло землетрясение

На Южном берегу Крыма жители ощутили слабый подземный толчок. Землетрясение произошло в 16:25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от берега, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации МЧС, землетрясение произошло на глубине 15 километров и в эпицентре достигло 3 баллов.

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«Землетрясение магнитудой до 3 произошло в акватории Черного моря на глубине 15 км в 25 км от прибрежной территории Алушты. На территории полуострова толчки были едва ощутимы, последствий и разрушений нет», – сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на дежурного Алуштинской сейсмической станции.

Жители Ялты утверждают, что ощутили толчок в 16:04. Причем по большей части в центре города, а также поселках Массандра и Гурзуф. Разрушений нет, в квартирах дребезжали стекла и мебель.

«Действительно, крымская сейсмологическая сеть зарегистрировала землетрясение силой в 3,1 балла, – сообщила директор ГАУ «КРЦ» Татьяна Горелова. – Эпицентр находился примерно на расстоянии 39 км от города Ялта в море. На данный момент проверяем информацию, проверяем все факты толчка относительно безопасности. Пока мы повторных толчков не зарегистрировали.

Однозначно сказать, что это землетрясение, которое будет иметь продолжение, я не могу по той простой причине, что для Крыма это нормальная практика. Нас постоянно понемногу трясёт, мы не всегда это чувствуем, но, к сожалению, для нашей сейсмической зоны это норма.

Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе. Сохраняем спокойствие, проверяем всю информацию. Когда у нас появятся более точные данные после обработки всей сети, мы можем выйти с каким-то аналитическим прогнозом. Пока что-либо предвещающее нечто страшное у нас не зафиксировано».