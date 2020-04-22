В Крыму пропал замминистра из Москвы: МВД объявило розыск

22.04.2020, Москва, Максим Карпенко

В Крыму пропал замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин. МВД по республике объявило в розыск чиновника, который не выходил на связь с 30-го марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В пресс-службе ведомства сообщили, что 47-летний Ошарин приехал в республику из Краснодарского края на такси.

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«В управление МВД по Ялте поступила информация о розыске гражданина 1973 года рождения, который, по предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина», – говорится в сообщении.

Леонид Ошарин занимает должность замглавы Департамента культуры города Москвы с 2018-го года. До этого он был директором Московского академического театра им. Маяковского, директором театра «Et Cetera» и руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.