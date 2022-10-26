В Крыму противник СВО получил 3 года колонии за попытку поджога администрации

26.10.2022  13:44 (Мск), Советское
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Диверсии, Криминал, Крым, Россия


Поджигатель здания администрации в селе Пушкино Советского района приговорен к 3 годам колонии и возмещению ущерба на 700 тысяч рублей. Свою вину 25-летний житель села признал полностью, но от показаний в ходе следствия отказался, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале июня ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения, местный житель самостоятельно изготовил зажигательную смесь, залил ее в бутылки и отправился к зданию сельской администрации.  Убедившись, что за ним никто не наблюдает, поджег бутылки и забросил их внутрь здания через окно. Когда пламя разгорелось, злоумышленник скрылся.

Поджигатель здания администрации в селе Пушкино Советского района приговорен к 3 годам колонии и...

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От пожара пострадала депутатская комната, где частично сгорела мебель. Действия 25-летнего мужчины следствие квалифицировало как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. На суде обвиняемый во всем сознался, но не стал раскрывать подробности. Хотя во время следствия он признался в содеянном, принес свои извинения крымчанам и односельчанам, и объяснил свой поступок несогласием с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Инцидент в селе Пушкино стал третьим в череде поджогов административных зданий в Крыму. Первый случай произошел в Евпатории, где «коктейль Молотова» стал дополнением к облитым стенам администрации голубой и желтой краской. Причем бутылка попала в дежурного, который вышел на крыльцо здания. Такой поступок следствие квалифицировало как покушение на теракт.

Во втором случае объектом поджигателя стало здание военкомата Симферопольского района.

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