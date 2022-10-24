В Крыму провалилась попытка вытащить из СИЗО двух украинских террористов

24.10.2022  17:16 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

В Крыму арестовали двух украинских террористов, которые готовили подрыв автомобиля вместе с людьми.

Двоих граждан Украины задержали еще в начале октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму арестовали двух украинских террористов, которые готовили подрыв автомобиля вместе с людьми. Двоих...

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Сегодня Верховный Суд РК оставил под стражей двух граждан Украины – Ю. Каева и О. Богданова, которые обвиняются по ст.30 и ч. 1 ст.361 – покушение на совершение акта международного терроризма.

Под стражу их поместили по решению Киевского райсуда Симферополя после того, как задержали в начале октября по подозрению в подготовке теракта.

По данным предварительного следствия, в августе задержанные должны были подорвать автомобиль вместе с находящими в нем людьми.

На постановление об аресте защита обвиняемых подала апелляционную жалобу, требуя избрать для подзащитных более мягкую меру пресечения. Суд оставил апелляцию без удовлетворения.

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