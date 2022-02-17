В Крыму провалили важное поручение Путина

17.02.2022  20:48 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Коррупция, Крым, Россия


Скандал за скандалом с реставрацией крымских памятников истории и архитектуры. Еще не утихли споры о том, чьи кривые руки довели до усадки свитский корпус Ханского дворца в Бахчисарае, как Митридатские лестницы в Керчи вновь закроют на ремонт. И как бы Министерство строительства Крыма не делало вид, что все в порядке, ремонт гарантийный, после обильных осадков и снегопада это нормально, факты вещь упрямая – реставрацию проводили по поручению президента Путина, в нее вложили 1,2 миллиарда рублей, а качества исполнения нет.

Скандал за скандалом с реставрацией крымских памятников истории и архитектуры. Еще не утихли споры...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Данные трещины никоим образом не влияют на конструктивные и иные характеристики безопасности объекта, это трещины финишного покрытия, они могли возникнуть под воздействием атмосферных осадков, – говорит глава Минстроя РК Карлен Петросян. – Насколько это в нормативных параметрах, мы сейчас будем устанавливать по мере проведения обследований и лабораторных испытаний».

И тут же напоминает, что качеством работ и материалов заинтересовалась ФСБ, изъяла документацию в «Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры», и проводит технические экспертизы.

Значит дело не в трещинах, а в том, что вместо дорогостоящего гранита лестницы вымостили более дешевым материалом.

И когда в ноябре правоохранители впервые наведались в подведомственную Минкультуры Крыма дирекцию, речь шла об известняке, незаконно добытом в каменоломнях Ленинского района.

В прошлом году, когда официально закончили реставрацию, камень выглядел презентабельно, но стоило прийти холодам и влажности, как он пошел пятнами и стал крошиться. 5-летнаяя гарантия подрядчика «Баварский дом» отнюдь не означает, что фирма переделает облицовку на гранитную. Подчистят, зашпаклюют и тем удовлетворятся.

По бумагам поставщика, подогнавшего известняк вместо гранита, и след простыл. А державные миллионы, направленные на сохранение культурно-исторических святынь, растворились в частных карманах.

Видимо по этой причине глава Крыма Сергей Аксенов отказался от торжественного открытия Митридатских лестниц после реконструкции, не стал своим рейтингом прикрывать халатность подчиненных.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть