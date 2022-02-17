В Крыму провалили важное поручение Путина

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Скандал за скандалом с реставрацией крымских памятников истории и архитектуры. Еще не утихли споры о том, чьи кривые руки довели до усадки свитский корпус Ханского дворца в Бахчисарае, как Митридатские лестницы в Керчи вновь закроют на ремонт. И как бы Министерство строительства Крыма не делало вид, что все в порядке, ремонт гарантийный, после обильных осадков и снегопада это нормально, факты вещь упрямая – реставрацию проводили по поручению президента Путина, в нее вложили 1,2 миллиарда рублей, а качества исполнения нет.

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«Данные трещины никоим образом не влияют на конструктивные и иные характеристики безопасности объекта, это трещины финишного покрытия, они могли возникнуть под воздействием атмосферных осадков, – говорит глава Минстроя РК Карлен Петросян. – Насколько это в нормативных параметрах, мы сейчас будем устанавливать по мере проведения обследований и лабораторных испытаний».

И тут же напоминает, что качеством работ и материалов заинтересовалась ФСБ, изъяла документацию в «Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры», и проводит технические экспертизы.

Значит дело не в трещинах, а в том, что вместо дорогостоящего гранита лестницы вымостили более дешевым материалом.

И когда в ноябре правоохранители впервые наведались в подведомственную Минкультуры Крыма дирекцию, речь шла об известняке, незаконно добытом в каменоломнях Ленинского района.

В прошлом году, когда официально закончили реставрацию, камень выглядел презентабельно, но стоило прийти холодам и влажности, как он пошел пятнами и стал крошиться. 5-летнаяя гарантия подрядчика «Баварский дом» отнюдь не означает, что фирма переделает облицовку на гранитную. Подчистят, зашпаклюют и тем удовлетворятся.

По бумагам поставщика, подогнавшего известняк вместо гранита, и след простыл. А державные миллионы, направленные на сохранение культурно-исторических святынь, растворились в частных карманах.

Видимо по этой причине глава Крыма Сергей Аксенов отказался от торжественного открытия Митридатских лестниц после реконструкции, не стал своим рейтингом прикрывать халатность подчиненных.