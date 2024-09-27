В Крыму проводят учения силовиков – в ожидании массового десанта ВСУ

Совместные учения крымской теробороны «Барс», подразделений Минобороны, Росгвардии и МВД по противодействию диверсионным группам отрабатывают вполне реальный сценарий, учитывая то количество плавсредств, которым Украину снабдили страны НАТО. Если в воздухе и на суше мы себя защитили, то на море оказались не готовы к современным вызовам.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности Василий Кашканов.

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«Учения в Крыму проводить нужно. С первых дней СВО я говорил о том, что недооценка противника может привести к нехорошим последствиям. И постоянное убаюкивание внимания мантрами, что «у противника всё заканчивается», в итоге привело к вторжению в Курскую область. Крым находится на передовой, и как бы того ни хотелось, у нас есть Чёрное море, в котором мы напрямую граничим с блоком НАТО, с которым ведем необъявленную войну. Поэтому, с учётом нарастания агрессии с той стороны, наша обязанность предусмотреть и предвидеть развитие дальнейших событий. Тем более, что Крым для блока НАТО является самым желанным призом в этой войне. И так же является символом не только для России, но и для киевского режима. То есть – это очень мощный психологический момент, кто будет обладать полуостровом. Поэтому Крым, как я полагаю, одна из целей на данном этапе развития конфликта. Операция в Курске должна была отвлечь наши силы, в том числе от Крыма. Даже не нужно владеть разведывательной информацией, достаточно просто читать новостные ленты, чтобы понимать, каким количеством плавсредств различной модификации снабжают Украину, позволяющих производить высадку десанта. И, судя по количеству, десант не маленький. В этом ответ на все вопросы», – отметил он.

Опасность высадки морского десанта очень высока, с учетом того, сколько кораблей Черноморского флота было выведено из строя. Украина, тем временем, получила сотни катеров, которые, как показала попытка захвата буровых вышек в северо-западной части Черного моря, можно оснастить пулеметами и вести огонь по воздушным судам.

«К сожалению, в Чёрном море мы в какой-то момент оказались не совсем способными противостоять современным вызовам, и, прежде всего, безэкипажным катерам. Сейчас наблюдается прощупывание с обеих сторон, что можем мы, что могут они. Я так понимаю, что ещё до конца этот баланс не найден, кто при ведении боевых действий на море одержит верх. Поэтому использование БЭКов оказалось очень выигрышным. Если с воздушными БПЛА готовились бороться, и средства РЭБ ещё со времен Ирано-Иракского конфликта, то о морских дронах речь не шла. Никто не учился им противостоять. А тут есть особенности: воздух и вода – это разные среды, вносящие свои нюансы. Качество БЭКов идет с прогрессирующим нарастанием. Они уже несут на себе вооружение, способны преодолевать большие расстояния, и я не исключаю, что БЭКи могут появиться и для высадки десанта. Это удобно прежде всего тем, что электронный мозг, в отличие от человеческого, не беспокоится за самосохранение, а выполняет поставленную задачу. И в этом контексте прорыв такого аппарата более вероятен», – считает эксперт.

По его оценке, со всей очевидностью проявляется возможная тактика действий противника – одновременно атаковать побережье большим количеством катеров и БЭКов с целью высадить десант.

«В открытой прессе есть информация о поставке Украине какого-то немыслимого количества катеров. А если они говорят о возможности, значит, катера уже здесь. И опасность высадки десанта очень велика – Зеленскому все равно, какое количество военных при этом погибнет, главное показать свою результативность. Для него прямое столкновение НАТО с Россией – это вопрос личной выживаемости. Поэтому эскалация будет только нарастать. Разговоры, что у них что-то там заканчивается – боеприпасы, техника, живая сила, – всё это ерунда. Я очень хорошо помню, когда началась СВО… говорили о том, что вот, через пару недель на Украине всё закончится. До сих пор ничего не заканчивается», – заключил Кашканов.