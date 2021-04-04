В Крыму проводятся учения по уничтожению диверсантов и самолетов противника

12.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Мотострелковые подразделения Черноморского флота провели учения по уничтожению условных диверсантов в горной местности, а малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Грайворон» провели тренировки по борьбе со средствами воздушного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные маневры в Крыму – это плановое мероприятие, впереди – новые учения, в которых будут задействованы и другие воинские подразделения, подчеркнул военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев. Если оппоненты России видят в этом демонстрацию силы, то пусть так и считают, подчеркнул эксперт «ПолитНавигатору».

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«Воображение может рисовать разные мотивы и чьи-то замыслы в этой связи, но я бы не стал что-то особо накручивать. Дело в том, что сейчас в Южном военном округе проходит комплекс учебно-военных мероприятий, связанных с проверкой сил и ЮВО, и Черноморского флота, и 4-й армии ВВС и ПВО – в связи с завершением программы зимнего периода обучения. Как правило, всегда в это время, это апрель-май, идут всякого рода проверки, оценивается достигнутый уровень выполнения тех планов, которые были ранее намечены, а в мае уже будут подводиться полностью итоги того, что наработали наши военнослужащие в течение декабря-апреля этого года.

Поэтому и учения мотострелков нашего армейского корпуса Черноморского флота, и выход кораблей в море, – они как раз связаны с этой работой. Поэтому, кроме решения задач на береговых полигонах, решения задачи ПВО, я думаю, в ближайшее время появятся сообщения о том, что моряки-черноморцы решают и другие задачи. В том числе и применение ударных комплексов, решение противоминных задач, выхода в море подводных лодок и так далее. Это можно спрогнозировать потому, что проверке подвергаются все силы и средства Черноморского флота.

Ну а наши недруги и оппоненты, естественно, пристально следят за тем, что происходит, и могут оценить наши рутинные действия как некоторую демонстрацию силы. Ну, пусть, если они так оценивают, пусть так и будет», – заявил Горбачев.