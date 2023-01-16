В Крыму провокатор демонстративно разукрасил свой гараж украинскими символами

Любовь Смирнова.  
16.01.2023 19:18
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В Симферополе в одном из гаражных кооперативов хозяин раскрасил ворота в цвета украинского, польского и американского флагов с символикой Евросоюза.

Собрав плоды популярности и интереса правоохранительных органов, владелец гаража пообещал ворота перекрасить, но не уточнил в какие цвета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе в одном из гаражных кооперативов хозяин раскрасил ворота в цвета украинского, польского...

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Несколько дней назад в социальных сетях появились фото гаража из кооператива «Ромашка-2» на улице Балаклавская в Симферополе. Свежевыкрашенные ворота в цвета украинского флага дополнял герб Евросоюза – 12 золотых звезд на голубом фоне, и тамга — крымско-татарский символ династии Гиреев.

После публикаций с фото живописного гаража его владельца разыскала полиция, и после воспитательной беседы он решил поменять колер.

«Я Субботин Владимир Юрьевич извиняюсь перед всеми персонально, кому нахамил за то, что раскрасил гараж в украинские цвета. Хочу закрасить», – сообщил владелец в видеообращении.

Отметим, что на прошлой неделе в Симферополе открыли благоустроенный сквер, где вместо российского флага на детской горке изображен флаг Сербии.

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