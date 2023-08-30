В Крыму психическая «ждунья» пополнила отряд вандалов-заукраинцев

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В Симферополе задержали женщину, которая разнесла народный мемориал ЧВК «Вагнер», стихийно появившийся у памятника «Вежливым людям» в центре города.

Одержимая в клочья разорвала портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, и огрызалась прохожим, пытавшимся ее остановить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержана, отправлена на психиатрическую экспертизу, не всё там хорошо с головой», – сообщил крымский блогер Александр Талипов.

Накануне суд заключил под стражу 23-летнего жителя Бахчисарая, который справил малую нужду на символы Z и V, установленные на аллее по улице Фрунзе. Пока следствие будет вести уголовное дело о вандализме, молодой человек будет содержаться в СИЗО.

Под стражей будет находиться и 47-летний житель села Партизанское Симферопольского района, который хоть и получил штраф за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации в социальных сетях, но не остановился, и теперь его ждет уголовное наказание, а заодно и за незаконное хранение и выращивание наркотических средств – головки мака и кусты конопли стали неожиданностью при обыске по месту жительства «ждуна».