В Крыму психическая «ждунья» пополнила отряд вандалов-заукраинцев

Любовь Смирнова .  
30.08.2023 20:54
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 967
 
Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина


В Симферополе задержали женщину, которая разнесла народный мемориал ЧВК «Вагнер», стихийно появившийся у памятника «Вежливым людям» в центре города.

Одержимая в клочья разорвала портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, и огрызалась прохожим, пытавшимся ее остановить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе задержали женщину, которая разнесла народный мемориал ЧВК «Вагнер», стихийно появившийся у памятника...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Задержана, отправлена на психиатрическую экспертизу, не всё там хорошо с головой», – сообщил крымский блогер Александр Талипов.

Накануне суд заключил под стражу 23-летнего жителя Бахчисарая, который справил малую нужду на символы Z и V, установленные на аллее по улице Фрунзе. Пока следствие будет вести уголовное дело о вандализме, молодой человек будет содержаться в СИЗО.

Под стражей будет находиться и 47-летний житель села Партизанское Симферопольского района, который хоть и получил штраф за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации в социальных сетях, но не остановился, и теперь его ждет уголовное наказание, а заодно и за незаконное хранение и выращивание наркотических средств – головки мака и кусты конопли стали неожиданностью при обыске по месту жительства «ждуна».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть