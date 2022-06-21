В Крыму пустят с молотка прибрежную недвижимость Коломойского

21.06.2022  21:42 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В Крыму выставят на продажу еще один объект, национализированный как имущество владельца украинского «Приватбанка» Игоря Коломойского.

С молотка уйдет недостроенный пансионат «Лазурный берег» в поселке Лазурный под Алуштой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму выставят на продажу еще один объект, национализированный как имущество владельца украинского «Приватбанка»...

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Имущество пансионата – два корпуса с земельными участками – вошло в перечень приватизации на 2022 год. Решение сегодня одобрили депутаты Госсовета Крыма на последней перед каникулами сессии. Стоимость объекта станет известна после оценки состояния имущества.

Также в список приватизации на этот год вошли 90% акций АО «Ялита», стоимостью 535 тысяч рублей, и 100% акций АО «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» в 767 тысяч.

Средства, поступающие от продажи объектов «Приватбанка» и аффилированных с ним структур, направляются на выплаты вкладчикам, которые потеряли на счетах украинских банков при переходе Крыма в РФ больше 700 тысяч рублей. По информации Минфина Крыма, в этом году выплаты достигли 450 миллионов рублей против 55 миллионов в прошлом году.

Всего на погашение необходимо 5,3 миллиарда рублей. Половина средств уже выплачена. Напомним, в 2014 году украинские банки ушли из Крыма вместе со средствами граждан, размещенными на текущих счетах и депозитах.

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