В Крыму радикал отделался штрафом за нападение на имама

За нападение на имама мечети села Пионерское в Крыму последователь ваххабитов заплатит штраф в 150 тысяч рублей.

Об этом эфире «Крым 24» сообщил начальник юридического отдела Духовного управления мусульман Крыма Ибраим Каймакан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Нападение произошло 1 апреля 2022 года, в первый день священного месяца Рамазан. Группа агрессивно настроенных прихожан из соседнего села Курцы сорвала богослужение в мечети Пионерского и насильно удерживали имама Энвера Бакиева.

На следующий день во время богослужения в этой же мечети произошло нападение на заместителя муфтия мусульман Крыма и города Севастополя Раима Гафарова. Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, которого обвинили в незаконном воспрепятствовании проведению богослужения, в том числе, с применением насилия. Следственный комитет закончил уголовное дело и направил его в суд для рассмотрения по существу.

«Этот эпизод завершился приговором, – сообщил Каймакан. – Сейчас у нас на руках его ещё нет, приговор состоялся в конце прошлого года, но насколько нам известно, был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Наверное, это первый прецедент в истории, как и то, что у всех на глазах был избит наш имам. К сожалению, тот человек, который был осуждён, по нашему мнению никакого урока не извлек, но хотя бы на законодательном уровне этот факт был зафиксирован».

По словам представителя ДУМК, это не единичный случай. В 2021 году попытки нападения на мечеть в Пионерском уже были, но тогда духовенство не стало афишировать инцидент, пытаясь урегулировать, но повторный случай был вызывающим. Поэтому здесь уже дело дошло до уголовного преследования.

«Да, мы фиксируем всплеск радикализма в определённых мечетях, которые долгое время являются неоформленными, их религиозная деятельность никак не зарегистрирована, имамы не подконтрольны ДУМК. Об этом знают те, кому необходимо знать. Но, к сожалению, пока что все продолжается», – отметил Каймакан.

В начале января в одной из таких мечетей прошла полицейская проверка. Как рассказал заместитель Муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов, мечеть Сувукъ-Дере в Симферополе не находится под контролем Духовного управления мусульман Крыма, и ДУМК не отвечает за содержание религиозных обрядов в данной мечети.

«Имама туда не назначали, следовательно, духовное управление не может отвечать за содержание проповеди и того понимания, который проповедник несет в массы, проводя религиозные обряды. Поэтому здесь, конечно, если духовное управление берет на свой баланс, если духовное управление назначает имама, то, например, пятничные проповеди готовятся специалистами, соответствуют традиционному пониманию ислама и соответствует требованиям времени», – подчеркнул Исмаилов.