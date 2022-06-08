В Крыму раскаялся поджигатель админздания

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Правоохранители установили и задержали поджигателя здания администрации одного из сел в Советском районе Крыма.

Традиционно после беседы с правоохранителями злоумышленник раскаялся в содеянном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержанный 25-летний парень рассказал, что 5 июня бросил бутылку с зажигательной смесью в здание администрации Пушкинского сельского поселения, предварительно разбив окно. Причина – несогласие с проведением ВС РФ специальной военной операции на Украине.

«Хочу принести свои извинения крымчанам и жителям села Пушкино, – сказал задержанный. – В содеянном искренне раскаиваюсь и обещаю, что подобного больше не повторится. За совершенные действия испытываю чувство стыда, готов понести наказание в соответствии с законом».

В соответствии с законом действия 25-летнего поджигателя можно трактовать как покушение на террористический акт, если в здании находился охранник. В лучшем случае как хулиганство, которое не привело к значительном ущербу – воспламенения внутри помещения от «коктейля Молотова» не произошло.