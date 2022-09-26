В Крыму раскритиковали формальный подход российских политиков к русским на Украине

Новости Украины

Первые лица РФ не должны игнорировать русских на Украине и пророссийски настроенных украинцев, которым нужны слова поддержки и понимание, что им осталось не долго терпеть беснующуюся нацистскую хунту в Киеве.

Об этом в эфире радио «Крым» заявил экс-депутат, ветеран русского движения в Крыму Сергей Шувайников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы ещё в годы украинской аннексии Крыма говорили о том, что на Украине проживают около 10 миллионов русских, которые не по своей воле стали гражданами «незалежной и самостийной» Украины, – отметил он. – Мало того, мы подчёркивали, что более 50% граждан Украины говорят на русском языке и настроены пророссийски, и нам было обидно, что со стороны официальной России никто к русским людям не обращался. Нас позже стали считать российскими соотечественниками, а русскими людьми нас назвал впервые в 2009 году московский патриарх Кирилл, и мне было очень приятно это услышать, что нас хотя бы признали русскими. Все украинские президенты, включая Кучму, Ющенко, Януковича – никто не хотел нас называть русскими».

Он с укором отозвался о долгом невнимании российских политиков к русским украинцам.

«И сейчас на той же Украине, которая под гнётом нацистской бандеровской хунты, оказались миллионы русских людей. Миллионы тех же украинцев, которые мыслят пророссийски и не отделяют себя от России. Они сегодня молчат, поскольку там такая диктатура и тоталитаризм, что достаточно одного слова – и тебя могут убить, что и происходит. Нужно обращение к ним,- уверен Шувайников.- Почему-то за полгода с начала спецоперации я не слышал от того же спикера российского парламента Володина, и того же лидера партии «Единая Россия» Медведева и лидеров других политических партий, представленных в Государственной думе, обращений со словами поддержки к русским на Украине. Я хорошо знаю, что многие смотрят российское телевидение через тарелки, через интернет и ждут этой весточки. Им тоже очень морально тяжело в этих условиях выживать и ждать, когда же эта хунта наконец будет свергнута, когда Россия победит. Они на нашей стороне, это наши люди, и русские, и украинцы, кто остался, не все ещё зомбированы той пропагандой, бандеровской, натовской, европейской, есть много нормальных людей, о них надо думать. И я жду, когда со стороны российских политиков будет именно обращение с поддержкой, со словами веры, что им это нужно пережить и дождаться, когда «силы зла» будут побеждены, и Россия установит нормальный справедливый православный русский порядок, русский мир, который веками формировался на территории нынешнего украинского государства, на наших исконных исторических землях».

По словам экс-депутата, у многих россиян на Украине живут родственники, которые фактически являются заложниками. Многим не нравится то, что происходит по вине нынешней украинской власти, которая в 2014 году устроила переворот и сейчас устраивает «нацистский шабаш», подыгрывая США и НАТО.

«Нужна более активная пропаганда,- отметил Шувайников. – В этом вопросе мы не дорабатываем, нужен отдельный телеканал, радиостанция, чтобы объяснять местным жителям. Особенно тем, у кого призвали родственников, за что погибают люди, за что погибли 60 тысяч в вооружённых силах Украины. Обращаться к матерям, обращаться к семьям, чьи интересы они защищают? Они не защищают независимость своей страны – они защищают интересы Европы, Америки, тех же киевских олигархов. Тот же Зеленский зарабатывает по 1 миллиону долларов в день на войне, и об этом надо говорить, объяснять людям. Вот здесь у нас активности, к сожалению, не хватает».