В Крыму раскрыли причины удаления Данилова президентом-шоуменом

Отставка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова – это фактически его выход на пенсию с сохранением жизни и явным наличием гарантированного дохода. Офис Зеленского меняет спикеров, потому как все прежние рупоры «перемоги» уже отработали свое.

Такую точку зрения на «Радио Крым» высказал политолог Сергей Мельничук, давая оценку причин отставки Данилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, не важно – был ли это приказ Вашингтона или его сняли из-за оскорбления в адрес китайского дипломата.

«Я бы сказал, что причины здесь всё же немного сложнее. Возможно, конечно, и первый фактор присутствовал, поскольку кадровые решения, скорее всего, согласовываются Киевом, но был ли это прямой указ – у нас нет никакого способа это подтвердить. Было ли это связано с инцидентом с оскорблением китайского посла – на мой взгляд этот фактор менее важный. Основная причина отставки – это работа по реализации информационной стратегии со стороны киевского режима. Со стороны правительства Зеленского предпринимаются следующие шаги. Руководители ряда должностей из украинской оборонной сферы регулярно озвучивают некие тезисы, некие нереалистичные обещания для поддержания определённых настроений украинского общества. Они не могут озвучиваться главой государства, поскольку их не реализация неминуемо ляжет на него. И довольно нереалистичные моменты делегируются кому-то из оборонной сферы. Таким образом, в случае какой-либо ошибки – вся ответственность в информационном ключе ложится на человека, озвучивавшего эти тезисы. Данилов активно озвучивал различные вещи, особенно в период так называемого контрнаступления. Получилось, ничего нет из обещанного. Но, опять же, он там не один работает в этом смысле», – подчеркнул политолог.

С работой в информационном поле эксперт связал предложение начальника ГУР Кирилла Буданова запретить мессенджер Telegram, поскольку он является проблемой для безопасности Украины.

«Буданов не первый из украинских властей, кто эту тему поднимает, и там достаточно прямолинейная ситуация опасений, связанная с альтернативными точками зрения. В стране была введена формула военной цензуры в виде единого телемарафона, с ужесточением и введением новых угловых статей, связанных с освещением информации. На мой взгляд, очевидно, что украинские власти стремятся сохранить централизованное освещение, монополию на информацию. Разумеется, есть Интернет, есть соцсети. Однако сейчас гражданине Украины используют различного рода западные соцсети, которые во многом могут цензурироваться в политическом плане, и если нужно какую-либо невыгодную книгу, информацию ликвидировать. К российским сетям, насколько мне известно, на Украине доступа нет, и Telegram оставался, по сути, единственным абсолютно неконтролируемым источником», – отметил Мельничук.

В отличие от Залужного, который еще поработает во благо Запада на посту посла в Великобритании, Данилова отправят куда-нибудь на заслуженную пенсию. И будет это Норвегия или какая-то другая страна – не столь важно.

«Сценарий с отправкой куда-либо послом – это выход на пенсию. Предположу, что Зеленский не оставил Данилова, с учетом сколько они с ним работали, без какой-то формы дохода. Тем более, за рубежом фактически у Данилова гарантия физической безопасности. У Залужного функции всё-таки значительно больше ввиду того, что Великобритания один из главных спонсоров Украины. Как раз лоббировать интересы и в каком-то смысле с военной точки зрения озвучивать новые посылы – в этом суть отправки Залужного. А Данилова могут отправить куда угодно, могут в Норвегию», – подытожил эксперт.