В Крыму рассчитали, почём будет днепровская вода для фермеров

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Госкомводхоз определил стоимость днепровской воды для фермеров, использующих системы искусственного полива.

Она составляет 35 копеек за 1 кубометр, что в разы больше старых, но убыточных для «водхоза», расценок и пока выше соседней Кубани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для рисоводов расчет оплаты за воду будет идти от площади посевов – 8,48 тысяч рублей на гектар. Для заполнения прудов в рыбоводческих хозяйствах – 14 копеек за кубометр. Все остальные сельхозпроизводителей по системе Северо-Крымского канала будут получать воду по цене 35 копеек за куб.

Компенсация затрат на электроэнергию для перекачки воды будет рассчитываться отдельно, с учетом удаленности и подъема. Все это будет отражено в договорах, которые с сегодняшнего дня начнут подписывать с аграриями.

«По сравнению с другими регионами эти тарифные планы намного ниже, – заверил советник председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. – Согласование прошло все этапы, 2023 год для сельхозпроизводителей является тем моментом и периодом, что использование воды для орошения является как задачей важной, так и экономически оправданной».

Рисоводческие хозяйства соседней Кубани платят по 7 тысяч рублей за 1 га полива, для всех остальных производителей цена составляет 12 копеек за куб. Сельхозпроизводители Херсонской области в этом году не будут платить за воду вовсе в качестве государственной поддержки отрасли.

«Вода из Каховского водохранилища до Джанкоя идёт самотеком, насосов нет, – напомнил врио главы Херсонщины Владимир Сальдо. – Каховская оросительная система Каховского канала и Северо-Крымского канала разделяют воду и раздают уже её аграриям по всей территории Херсонской области, поэтому и в прошлом году, и в этом году – вода бесплатная».

В прошлом году крымские производители уже столкнулись с тем, что стоимость сельхозпродукции не окупала затрат на выращивание урожая. Дешевые фрукты и овощи Херсонщины и Приазовья на треть снизили цены на борщевой набор, и еженедельно на полуостров поступает порядка 700 тонн такой продукции. На симферопольском рынке «Привоз» для сельхозпроизводителей новых регионов выделено 20 мест, на еженедельных ярмарках места им предоставляются бесплатно.

В 2014 году, когда власти Крыма еще таили надежду на подачу воды по Северо-Крымскому каналу и обсуждали условия ее поставки, речь шла о плате в 0,6-1,5 украинских копеек за куб.

«Мы в составе Украины заключали договоры на услуги по подаче воды, а не на саму воду. И, конечно, это был мизер. У нас по Крыму 3,5 копейки для риса, 4 копейки за куб для овощей, и 13,5 копеек для зерновых. А воду мы гнали 365 км, помимо отводных каналов и трубопроводов. Понятно, что это было не рентабельно», – рассказывал на тот момент глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль.

В этом году заявки на подачу воды подали 210 юридических и физических лиц – фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, в том числе 13 рисоводов. По каналу пройдет 246 миллионов кубических метров воды, в том числе 144,5 миллиона на выращивание риса.