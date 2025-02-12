В Крыму расширяют территории диверсионно-опасных районов

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В Крыму прошли третьи масштабные противодиверсионные учения подразделений «Барс-Крым», силовиков и Минобороны.

Впервые в районе проведения учений была полностью отключена мобильная связь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения проходят в диверсионно-опасных регионах. Первое слаживание добровольческих подразделений «Боевого армейского резерва страны» (Барс) с правоохранителями и Минобороны проходило в конце прошлого года в Черноморском районе. В этом году совместные учения затронули Евпаторию и Сакский район, сегодня Раздольненский и Красноперекопский районы.

«По замыслу учений предстоит блокировка ряда населённых пунктов, где были выявлены диверсионные группы. Задача их изобличить, задержать либо ликвидировать. Любое подразделение, тем более разные, требуют слаживания, чёткого распределения задач и обязанностей. Чем слаженнее работа подразделений, тем лучше будет выполнена задача», – рассказал в эфире «Радио Крым» инструктор «Барс-Крым» Арсен Исмаилов.

Формат учений предполагает полное блокирование административных районов с досмотром автомобилей и отключением мобильной связи. Для вызова экстренных служб действует единый номер «112».



«Не все учения освещаются. Есть такие, что проходят в закрытом формате. Подготовка «Барс-Крым» идёт непрерывно, и что доступно общественности – это одна история. Но подготовка полигонная, подготовка выездная проходит ежедневно. Всегда ребята находятся в состоянии готовности в любой момент выйти на выполнение задачи: в определённое время мы должны прибыть в заданный участок и справиться с поставленной задачей на 5+», – заверил Исмаилов.

По его словам, благодаря учениям Крымский полуостров защищен «на высочайшем уровне», но гражданам нужно сохранять бдительность и сообщать правоохранителям о подозрительных личностях или действиях.

Напомним, одна из четырех недавно задержанных женщин-агентов СБУ вступила в добровольческий батальон «Барс» в Севастополе и по заданию кураторов должна была заложить взрывное устройство в кабинете военачальника.