В Крыму рассказали, чем за год помогли бойцам на передовой

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За год проведения специальной военной операции Крым отправил в зону СВО более 200 гуманитарных конвоев с общим грузом более чем в 12 тысяч тонн. Это без учета помощи бойцам на передовой – военных обеспечивали техникой, генераторами, газовыми баллонами и тепловыми пушками, буржуйками, спальными мешками, одеялами, обувью, тёплыми вещами и домашней едой.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», итоги тыловой работы по обеспечению бойцов в зоне СВО всем необходимым подвели в ходе марафона «Все для победы» на канале «Крым 24».

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Так в Ялте одна из некоммерческих общественных организаций, где помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, наладили производство буржуек для передовой. Это помогает асоциальным гражданам почувствовать свою важность для общества, а бойцам – иметь обогрев, сушилку и горячий чай.

Печки варят из газовой трубы, делая в ней дверку, решетку для пепла, дымоход и боковые ручки, чтобы сушить обувь или держать чайник горячим. За неделю подопечные реабилитационного центра изготавливают по 5 буржуек, а всего на передовую уже отправили больше 20 штук.

В Севастополе в музее героической обороны Севастополя 1941-42 годов 11 Береговой батареи изготавливают окопные свечи для отправки на фронт. Ежедневно волонтёры отливают до 80 свечей, в процессе принимают участие и дети: ребята прикрепляют к банкам письма солдатам, ко Дню защитника Отечества в посылки вкладывают и разные подарки. Свечи отправляются на передовую каждую неделю.

В Симферополе дети выжигают рисунки на фанерных медальонах для бойцов в СВО. На передовой их считают оберегами, и за 5 месяцев дети отправили больше 10 тысяч березовых кругляков. За одно занятие дети изготавливают около 100 медальонов, а в скором времени начнут плести маскировочные сети и делать окопные свечи.