В Крыму рассказали, где и как проходит выделение участков бойцам СВО

В Крыму ветеранам СВО уже выдано около 200 земельных участков, и еще 500 находится в стадии оформления.

Об этом сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Крым Анатолий Заиченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общее количество людей, которые сейчас стоят в очереди, я по понятным причинам сказать не могу, очередь мобильная, она продолжает формироваться, и мы за этой очередью стараемся поспевать в плане формирования подбора земельных участков, – подчеркнул он. – Половине из тех людей, которые стоят в очереди, уже есть чёткое понимание, где эти участки формировать. Остальное всё в работе».

Первый массив, где военнослужащие и добровольцы получают землю, находится в районе села Лесновка Сакского района. В разработке находятся земельные массивы Раздольненского, Ленинского, Черноморского районов, готовится документация по планировке территории.

«Основная задача, которая стоит, это не выделить просто где-то участки, то есть, грубо говоря, свободные земли. В Республике Крым они не в избытке, это ни для кого не секрет. Но участки изыскиваются именно такие, которые находятся вблизи населенных пунктов, которые находятся преимущественно поближе к морю, чтобы обеспечить комфортные условия и застройку. Более того, к данным массивам также по поручению главы Республики Крым ведутся работы по подготовке коммуникаций – это дороги, электроснабжение, бурение скважин, то есть водоснабжение и также газоснабжение», – пояснил замминистра.

По его словам, специалисты Минземимущества проводят выезды в города и районы, чтобы на месте принимать заявления на постановку в очередь для получения земельных наделов. Документы принимают в местных администрациях как лично от ветеранов, так и от их доверенных лиц. Причем не обязательно доверенность должна быть заверена нотариально – это может сделать и командир подразделения, если военнослужащий находится в местах дислокации, и начальник госпиталя, если боец проходит лечение.

«Пакет документов для участка минимальный – заявление установленного образца, копия паспорта и оригинал, что очень важно, справка или иной документ, заверенный командованием войсковой части о том, что заявитель принимал участие в боевых действиях или направлялся для выполнения задач в зону СВО, – уточнил Заиченко. – Для Республики Крым не существует унифицированной формы этой справки, либо документа, которым гражданин подтверждает свое участие в СВО. Конечно, случаи не подходящих справок есть, но они отрабатываются в ручном режиме, стараемся людям помогать и подсказывать».

Для консультаций работает «горячая линия» Минземимущества РК. Напомним, для бойцов СВО сейчас оформляют землю в селе Молочное Сакского района. Следующие очередники получат в селе Межводное Черноморского района. На 6 соток под индивидуальный дом и подворье предоставляются исключительно за участие в зоне СВО, подтвержденное статусом ветерана.