В Крыму рассказали, как будет выглядеть украинская атака на полуостров

Вероятность масштабного наступления на Крым, при нынешней технической оснащенности ВСУ, достаточно низкая. В Крыму находится ядерное оружие, и удар по объектам приведет к определенным последствиям.

Об этом в эфире канала «Крым 24» заявил военный журналист, политолог Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не популизм и демагогия – это откровенная провокация, нормальная для Запада. Запад провоцирует и подстрекает Украину, что делал и до начала специальной военной операции, и, что более опасно, продолжает доделывать в процессе СВО. Я так понимаю, что такие попытки будут продолжаться. Недавно была озвучена дорожная карта захвата Украиной Крыма со стороны американских военных. Но это мощная провокация, которая не приведёт к каким-либо последствиям по двум причинам. Во-первых, для нас Крым – это не просто «красные линии», а спусковой крючок для жёсткого асимметричного ответа всеми видами оружия, которые у нас имеются. А во-вторых, в Крыму размещено ядерное оружие, и удар по ядерным объектам, соответственно, тоже приведет к определенным последствиям, – считает эксперт. – Конечно, готовиться нужно ко всему. Всё бывает на войне, победы, поражение и просчёты. Если вдруг, на всякий случай, поскольку мы категорически не можем допустить захвата Крыма, конечно же необходимо принять меры. Они должны быть достаточно прочными и глубокими. Я так понимаю, что, как минимум, две линии обороны уже должны быть».

Замполит отряда специального назначения «Вихрь» Алексей Шорохов считает, что угрозы высадки десанта на побережье Крыма не стоят внимания, тогда как террористические акты, диверсии и атаки беспилотников на гражданские объекты будут однозначно.

«Насчёт десанта – это, конечно, смешно, потому что сил, равных Черноморскому флоту на Чёрном море просто нет, ни со стороны Турции, ни со стороны стран НАТО. Я просто хочу призвать коллег и всех нас, и наших телезрителей к трезвости. Потому что я помню начало СВО, когда известные телеведущие говорили: ну что, через неделю будем в Варшаве? Поэтому я думаю, что информация о том, что сейчас готовят корпуса, подготавливают и перевозят БМП «Брэдли», опять-таки, не под Бахмут/Артём, не в Угледар, а для переброски формируемых корпусов. Разумеется, они ударят, – уверен Шорохов. – Они сейчас действительно очень точно уподобились чеченским террористам и переходят к этой тактике. Это говорит о том, что они, в общем, чувствуют себя загнанными в угол. Диверсии, теракты, атаки и удары беспилотниками не только по инфраструктуре, но и по мирным объектам и так далее. Вот это мне кажется сейчас гораздо более вероятная угроза того, что они будут в ближайшее время предпринимать».

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич предположил, что прорваться через заградительные сооружения в сторону Мелитополя ВСУ не смогут. Для этого нужна поддержка штурмовой авиации, а самолеты украинской армии только обещают.

«Скорее всего, захлебнутся в своей атаке на запорожском направлении. Они не смогут преодолеть наши массированные и хорошо подготовленные в инженерном плане оборонительные сооружения, силы и средства которые мы туда направили. Поэтому вариант того, что они дойдут до Мелитополя, даже в принципе маловероятен, – подчеркнул Клинцевич. Группировку они формируют серьёзную, но прорвать без авиационной составляющей, каких-то штурмовых самолётов, без серьёзной системы ПВО, которая будет их защищать на этих маршах, когда они будут выходить, а я напомню, что серьёзная армейская система ПВО, которая на марше может защищать колонны есть у России, а на Украине остались старые советские системы – это невозможно. Поэтому битва, или как его называют основное сражение, оно ещё предстоит, и оно будет достаточно серьёзным. Но шансов у них немного. Все военные эксперты указывают, что недостаточно сил для того, чтобы прорваться через эшелонированную систему ПВО Крыма, которая показывает свою эффективность постоянно, что говорит о том, что она в состоянии будет отражать достаточно серьёзные атаки. Мы понимаем, что при массированном ударе возможно будет перегрузка системы ПВО и, скажем, средства поражения могут прорваться. Но в настоящее время беспилотники и другие ракеты очень успешно нами уничтожаются».