Крым ежегодно наращивает энергопотребление на 50-80 МВт. Помимо строительства новых объектов, к энергосетям подключают очередников – тех, кто годами ждал тех-присоединения, несмотря на нарушение сроков и судебных решений.

Масштабные курортные объекты по типу «Золотых песков» требуют увеличения генерации, и производимых в регионе 1,2 ГВт уже явно недостаточно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас электроснабжение Крыма обеспечивают две ПГТУ ТЭС – «Таврическая» и «Балаклавская», построенные «Ростехом». Обе вырабатывают по 470 МВт. Еще 120 МВт вырабатывает Сакская ТЭС, полностью модернизированная после вхождения Крыма в состав РФ, и 90 МВт Крымская ТЭС, которую ожидает модернизация. Дефицит покрывает переток по энергомосту из Краснодарского края, который спас Крым в период блэкаута 2015 года, когда радикалы татарского меджлиса подорвали ЛЭП, питающие полуостров.

«На сегодняшний день есть объекты генерации, у нас есть энергомост, есть собственная сеть, которая динамично развивается. В прошлом году мы закончили строительство подстанции 110 кВ в Коктебеле, которая дала возможность подключить новые очистные сооружения, они на сегодняшний день уже на завершающей стадии. Также строительство подстанции позволило увеличить потенциал инвестиционных площадок», – сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

Пиковое потребление Крыма прошлым летом подскочило до 1850 МВт – в июльскую жару все включили кондиционеры и сети трещали по швам. Но веерных отключений, как это было летом 2024 года, удалось избежать: прошла реконструкцию подстанция «Артек», заканчиваются работы на подстанции «Гаспра» и начинается строительство подстанции «Шарха» с реконструкцией линий электропередач до подстанции «Лучистое».

«Сегодня идет технологическое присоединение абонентов, стоящих в очереди на подключение. За прошлый год выполнили 19 тысяч присоединений, как жилья, так и объектов социальной инфраструктуры и объектов Минобороны. В целом технологические присоединения дают нам 40-50 МВт прироста в год и тех 500 МВт, которые у нас будут к концу 2029 года для республики достаточно», – уверен министр.

К концу следующего года должен войти в строй третий энергоблок на ТЭС «Таврическая» (250 МВт) под Симферополем, а под ёлочку 2030 года построена новая электростанция «Трудовая» (135 МВт) для обеспечения нового городского округа на площади 12 га. Остальное удастся нарастить за счет реконструкции подстанций и модернизации электросетей. На прошедшем в декабре совещании с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсуждали проекты строительства энергонакопителя на 100 МВт и гидрогенерирующих установок. Но детализации этих планов нет.

Солнечные установки Activ Solar, экспроприированные в пользу Республики Крым у бывших украинских бизнесменов и политиков Андрея и Сергея Клюевых, до сих пор вырабатывают электроэнергию.

«Солнечная генерация работает в Крыму по-прежнему и выдает порядка 50-60 МВт при хорошем солнце. Но на Южном берегу солнечная генерация осталась в стадии проработки. Это дорогостоящее оборудование и при планировании хотели использовать европейские разработки. На действующих объектах «Крымэнерго» в перспективе будет менять оборудование на произведенное в дружественных государствах», – уточнил Воронкин.

По его словам, ВЭС Херсонщины тоже отлично работают после национализации, и даже выручают Крым в пиковые часы благодаря единой энергосистеме.