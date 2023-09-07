В Крыму рассказали, как членам экстремистских организаций уйти от наказания

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Члены запрещенных в России экстремистских и террористических организаций, которые работали в Крыму в украинский период, а после воссоединения с Россией перебрались на территорию Украины, могут без последствий выйти из их состава.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил врио министра информации Крыма Альберт Куршутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о членах меджлисовского нацбатальона им. Номана Челебиджихана, террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и других экстремистах, участвовавших в диверсионной деятельности на территории Крыма и новых регионов России.

«Есть возможность выйти оттуда абсолютно безболезненно, без уголовного и административного преследования. Есть две статьи: 205-я и 208-я Уголовного Кодекса Российской Федерации. В соответствии с примечанием к статье 205, лицо, участвовавшее в подготовке к террористическому акту, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременно, предупреждением органов власти или другим способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта, если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. И статья 208: лицо, впервые совершившее преступление… добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании или участвовавшее в нём, а равно, участвовавшее в вооружённом конфликте или в военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, добовольно прекратившее участие в незаконном вооружённом формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Если человек самостоятельно приходит в службу, заявляет о том, что он состоял в запрещённой террористической организации, пишет заявление о том, что он выходит оттуда. Если за время нахождения его в этой организации он не совершил никаких тяжких преступлений и так далее, либо (не состоял, – авт.) в батальоне запрещённом, он пишет заявление, проходит определенные процессуальные действия и уголовно не преследуется. У нас люди этого не знают, порой родственники хотят вытащить этих заблудших людей, но не знают, что делать…», – отметил он.

«Я призываю всех опомниться, воспользоваться той возможностью, которую предоставляет сегодня Уголовный кодекс, обратиться в Духовное управление мусульман Крыма, обратиться в соответствующие спецслужбы и закончить с этой деятельностью раз и навсегда», – призвал Куршутов.