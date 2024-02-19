В Крыму рассказали, как пытались образумить Чубарова в 2014 году

Запрещённый ныне в РФ крымско-татарский меджлис в феврале 2014 года какое-то время шел на сотрудничество, чтобы противодействовать кровопролитию в Крыму. Позиция националистов поменялась позже, когда мир в Крыму перестал быть в канве их политических интересов.

Об этом заявил депутат государственного совета Крыма, председатель объединённого Крымского союза ветеранов Афганистана и других локальных войн Сергей Тарасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы сохранить общественное спокойствие, мир в Крыму, мы предприняли все меры, чтобы со своей стороны, как можно активней принимать участие в поддержании общественного порядка в Республике Крым. Создавались пешие группы, автомобильные, чтобы не допустить в Крыму кровопролития на межнациональной основе, межэтнической. И, конечно, мы следили за майданом в Киеве и получали оттуда информацию о том, что все выступающие, начиная от Тягнибока, заканчивая Порошенко и Кличко, и всеми остальными, кто сейчас правит в фашистской Украине, не скрывали своих намерений прийти в Крым и уничтожить здесь всё русскоязычное», – отметил он.

Накануне Дня защитника Отечества, когда на площади перед парламентом Крыма шла запись в народное ополчение, стало ясно, что Крым в Украину уже не пойдёт и националистов на свою территорию не пустит. По словам Тарасова, на тот момент было организованное взаимодействие с крымско-татарским меджлисом (ныне запрещенной организации в РФ) по предотвращению конфликтов на межнациональной почве.

«На тот период ещё можно было с ними разговаривать, потому что у нас были в подразделении люди, которые имели хорошие контакты с лидерами крымско-татарских националистов. В нашей среде афганцев есть ребята из числа крымских татар, на тот период ещё можно было разговаривать, и мы с Шуваловым даже посетили резиденцию меджлиса, нас принял Чубаров. На удивление, мы оттуда вышли живыми, и при нас были списки лидеров общественного мнения крымских татар. Если где-то происходили споры, склоки или нагнеталась обстановка, то мы немедленно туда выезжали и такие моменты локализовывали. То есть всё это было по согласованию. Потом это всё утратило свою силу и значение, потому что было понятно, что они настроены категорически против всех совместных движений к миру в Крыму. Потом эти все контакты прекратились. Тем не менее, на какой-то период нам удалось ситуацию держать под контролем», – подчеркнул депутат.

По его словам, до формирования народного ополчения было много разных групп и группировок, которые своими силами и со своей точки зрения старались держать ситуацию под контролем.

«И 23 февраля, когда была образовано крымское ополчение, эти все группы и группочки, течения все объединились под руководством Сергея Аксенова, на тот момент руководителя «Русского единства».

Непосредственное руководство нашими малыми и большими стратегическими операциями осуществлял Михаил Шеремет, где мы должны блокировать, где должны выходить – демонстрационные мероприятия проводить. И после этого действительно уже определился основной костяк народного ополчения, активных граждан Крыма, которые стремились к миру, чтобы Крым был суверенный и независимый», – заключил Тарасов.