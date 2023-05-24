В Крыму рассказали, куда пойдут деньги от пущенной с молотка квартиры Елены Зеленской

Квартиру Зеленского в Ливадии выставят на продажу после оформления в собственность Республики Крым, как и другие объекты, национализированные сегодня решением Госсовета Крыма.

Деньги пойдут на поддержку бойцов СВО и членам их семей, которым решением парламента добавили льгот – бесплатный проезд в транспорте, 50%-я оплата коммунальных услуг и бесплатные путевки в лагеря для детей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вишенка на торте у нас – это квартира Зеленского, в которой ничего особенного нет. Но весь юмор в этой ситуации с квартирой состоит в том, что за период своего президентства он уже умудрился наколядовать на 4 миллиарда, так во всяком случае по инсайдерской информации – в долларовом исчислении. Все деньги хранятся на офшорных счетах, и для него эта квартира никакого в материальном плане значения не имеет, ему некогда ей заниматься. Более важно, что в части своей этой коррупционной всей деятельности, всего своего режима, который он возглавляет, он побил вообще все возможные рекорды воровства несчастной этой разорванной территории Украины. И 400 тысяч погибших с украинской стороны легли в оплату этих четырёх миллиардов разворованных денег западной помощи. Вот что является самым трагичным. Здесь, конечно, ничего смешного уже нет, и, безусловно, я уверен, что ему воздастся сполна ещё при жизни, – заявил в эфире «России 24» спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. – Мы сейчас будем продолжать свою работу, наводить порядок с имуществом. Задача крымских властей – это вычистить с полуострова всю эту нацистскую нечисть, которая умудряется ещё зарабатывать на территории полуострова, потому что там у них зарабатывать уже практически невозможно. Причём уже давно, кроме как разворовывать деньги, которые приходят из Запада. Пожалуй, сегодня единственный источник нацистской клики, чем они с большим умением и профессионализмом пользуются».

Константинов напомнил, что речь идет не о вилле или коттедже, а о квартире в многоквартирном доме, которую после оформления в собственность республики выставят на продажу.

«У нас создана структура, которая занимается управлением имуществом. Дальше процедуры аукциона, продажи и деньги будут поступать, в первую очередь, на нужды СВО, семьям погибших, мобилизованных. Такой социальный аспект этой всей политики. Мы так определились с первого ещё нашего решения, и нужно иметь в виду, что эта работа не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Потому что очень много технических уточнений, инвентаризация на местах, поэтому немного она затянется по времени. Но в принципе уже некоторые предприятия в ближайшее время выйдут на аукцион. Поэтому в этом смысле – всё пойдёт на благие нужды», – заверил спикер.

Он добавил, что все национализированные предприятия продолжат работать, и судя по Бахчисарайскому заводу «Стройиндустрия», переход под протекторат республики им только на пользу.

«Бахчисарайский цементный завод – это очень крупное предприятие в городе Бахчисарае, оно градообразующее, там работает большой и хороший коллектив, и он всегда поддерживал нас, во все сложные времена, несмотря на то, что собственники жили на Кипре или там, где они живут сейчас. Там введена временная администрация, и буквально за короткий период времени эффективность предприятия полностью подняла его на совершенно другой уровень. Уже сегодня мы полностью обеспечиваем себя цементом, хотя ещё совсем недавно завозили его из Новороссийска. Поэтому они ещё не очень хорошие собственники, скажем откровенно, – указал Константинов. – Для нас это принципиально, чтобы всё продолжало работать до процесса приватизации, покупки и так далее. Это очень важно. Поэтому сохранены все рабочие места, люди прекрасно всё знают, они как раз наоборот, являются инициаторами этих процессов, и на некоторых предприятия сами подсказывают, что вы появитесь, потому что тут какие-то странные люди приезжают из Киева от хозяев, и наведите порядок».