В Крыму рассказали о региональных льготах для семей погибших защитников России

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Новости Украины

Семьям погибших на Украине военнослужащих из числа крымчан за счет республики выплачивают по 1 миллиону рублей. Также на детей, оставшихся без отцов, ежемесячно будет начисляться социальная помощь в 5 тысяч рублей.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас семь погибших закреплены за муниципальными администрациями, чтобы оказывать помощь, – отметил он. – Также по инициативе муниципалитетов будет увековечена память о ребятах, которые жили, учились, служили в Крыму».

Премьер напомнил, что Минобороны РФ инициировало выделение земельных участков для ветеранов СВО и награжденных бойцов в Московской области, Крыму и городе Севастополе.

«Мы эту инициативу поддержали и готовы всем ветеранам и особо отличившимся предоставить земельные участки», – заверил Гоцанюк.

Недавно три крупнейшие торговые сети Крыма ввели скидку 10% на все товары для семей военных, участвующих в СВО. Скидочные карты распространяют через воинские части, их объем лимитирован.

По словам Гоцанюка, с 24 февраля через мобильные пункты пропуска в Крым прибыло более 600 тысяч жителей Донбасса и соседних областей Украины. Большинство перебрались в другие регионы РФ, но несколько тысяч остались в Крыму. Официально трудоустроены 800 человек, более тысячи детей пошли в крымские школы, и более сотни – в колледжи и вузы республики.

Помимо единовременной выплаты по 10 тысяч, в скором времени беженцам начнут выплачивать социальные пособия – инвалидам, пенсионерам, ветеранам, беременным женщинам и одиноким матерям, детям до 17 лет. Размер выплат составляет 3 тысяч до 20 тысяч рублей.