В Крыму рассказали о военных последствиях разрушения Каховской плотины

Больше года ВСУ бомбили плотину Каховской ГЭС, и теперь отнекиваться и искать виновных в ее разрушении нет никакого смысла.

Об этом военный эксперт, автор telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил в комментарии «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается разрушения Каховской ГЭС, всё достаточно просто: Каковскую ГЭС украинцы обстреливали на протяжении 15 месяцев, с момента как мы заняли Херсон они начали под ней бить, и неоднократно по ней наносились удары. Сейчас разные версии, что в результате нового удара разрушилась плотина, что врезалась мина, которую смыло течением, просто открыли водохранилище вверху по течению Днепра и произошел гидроудар, – подчеркнул он. Эффект один – в результате действий украинских формирований до этого – дамба оказалась разрушенной, и сейчас затапливает и «серую зону», и прибрежную полосу, и территории самого Херсона, на который украинцам с их военно-политическим курсом плевать. И они это допустили, потому что, наверное, могут, им не ценны жизни своих бывших граждан, которых они декларируют как своих, но на деле им наплевать».

Депутат Заксобрания Севастополя, телеведущий Антон Пархоменко отметил, что по сообщению официального представителя МИД России Марии Захаровой ещё 21 октября 2022 года на имя генерального секретаря, председателя Совета безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС, в котором сообщил, что Россия ведёт эвакуацию из района возможного затопления.

«Он призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить катастрофу, как минимум распространить это заявление и предупреждение в Совете безопасности ООН для информирования всех его членов. Но сделано не было ничего, хотя на какое-то время украинцы от своих планов отказались, – подчеркивает Пархоменко. – О планах киевского режима свидетельствует статья, размещенная американским изданием «Вашингтон пост» в конце 2022 года. Читателей порадовали лонгридом о подготовке бравыми украинцами контрнаступления и деталями вытеснения российских войск с правого берега Днепра, когда противнику удалось создать проблемы в снабжении нашей группировки. А оно осуществлялось через реку по 3 мостам. Журналисты документируют рассказ генерала-майора ВСУ Андрея Ковальчука, на тот момент командовавшего украинским контрнаступлением в Херсонской области, оперативное командование «Юг». Ковальчук задумался о затоплении реки. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Каховской плотины, проделав 3 отверстия в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы».

Эксперт в области водоснабжения и водоотведения Анатолий Копачевский отмечает, что теперь российским военным придется искать резервы для контроля за протяженной береговой полосой, которую раньше от наших позиций отделяла широкая водная преграда.

«Думаю, что, всё-таки, данные события, но это личное мнение не военного, не профессионала в военном деле, просто как специалиста в области гидротехнических сооружений. В случае, если бы пытались наводить понтоны через Днепр и его форсировать, в условиях, когда российская сторона могла всегда поднять шлюзы и смыть эти понтоны в Чёрное море, гораздо проще подорвать плотину, в результате сойдёт само водохранилище, а после того, как земля подсохнет, и низкий уровень воды нечем будет поднимать, этот путь станет лёгким для форсирования, – считает Копачевский. – Мы же слышим уже на протяжении нескольких месяцев о возможном наступлении, соответственно, можно говорить о том, что 15-20 дней вода будет прибывать, создавая для нас сложности с эвакуацией людей, целый ряд хлопот, который мы при этом имеем. А после того, как вода сойдёт, мы будем иметь новую проблему по контролю всей этой линии водотока Днепра, поскольку уровень будет низкий, и его будет легко форсировать. Поэтому для нас это тоже будет очень серьёзной проблемой, протяжённость этой линии достаточно большая».