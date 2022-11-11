В Крыму рассказали об особенностях грузоперевозок по сухопутному коридору после ухода из Херсона

Новости Украины

Приближение линии вооруженного соприкосновения к Крыму не столько угрожает автомобильному сообщению, сколько железнодорожному. Но человеческий фактор может сыграть в минус грузоперевозкам – ни одна страховая компания не будет страховать жизни и целостность грузов в режиме военного положения.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил экс-министр транспорта Крыма, глава региональной Ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Угрозы были и раньше, достаточно вспомнить, как в Джанкойском районе на дорогу упал беспилотник, и наши водители пытались открутить у него колесо на память, – напомнил он. – Что касается обстрелов трассы Мелитополь – Джанкой, то конкретно – та часть сухопутного коридора, которая сейчас расположена ближе всего к правобережью, находится приблизительно в 100 км от линии разграничения. Обстреливать просто дорогу бесперспективно. Под ударом может оказаться железнодорожный путь, потому что Украина больше всего нацелена на разрушение логистики железнодорожного сообщения по линии Джанкой–Мелитополь, и эта линия проходит параллельно автомобильной дороге. Скорее всего, железнодорожный путь будет под ударом, по автомобильной дороге стрелять бессмысленно. Ну, где-то попали в полотно, дырку залатали и поехали».

Автомобильных мостов, подрыв которых остановит движение, по линии от Джанкоя до Мелитополя нет. Единственный – находится в поселке Мостовое перед Чонгаром, где глубина Сиваша не превышает полметра, и в случае разрушения вместо моста можно сделать насыпную дамбу. Тем более, что строительной дорожной техники на этом участке полно.

«Сегодня 70-80% грузового трафика идет через новые территории. Дороги там строятся вовсю. Я сегодня проезжал из Мелитополя в Крым: вовсю идёт укладка асфальта, её усиленно латают, – заверил Цуркин. – Поэтому жалобы со стороны перевозчиков на состояние проезда отходит на второй план, а на первый – человеческий фактор. Те, кто до сих пор не поехали, они не поедут. Это, в основном, частники, для которых машина – его дом родной. Они, конечно, опасаются двигаться по этим территориям. И их тоже можно понять: автомобиль – это единственный вариант его дохода. В любом случае, есть транспортные компании, которые имеют автопарк, производят ротацию водителей. Но если будут обстрелы, то человеческий фактор будет играть роль. Потому что никто не хочет в своём автомобиле умереть. Сегодня 1 тонна перевозок на этом маршруте стоит гораздо выше, чем в среднем перевозка по России. И многие балансируют между страхом и желанием заработать».

Глава ассоциации подчеркнул, что ни одна страховая компания во время военного положения не страхует жизнь водителей и грузы, и вся ответственность лежит на водителе.

«Если есть между ним и работодателем договоренность, что в случае гибели работодатель возместит что-то его семье, то выплаты будут. О какой-то страховке от страховых компаний речь не идёт», – заключил Цуркин.