В Крыму растолковали готовый к введению региональный закон об абортах

Вслед за отказом частных гинекологических клиник Крыма от проведения абортов в регионе готовится законопроект о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности.

Подобный акт уже приняли в Мордовии и Тверской области, и Крым готовится стать третьим регионом, который на законодательном уровне регулирует вопрос абортов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На заседании комиссии Общественной палаты Крыма и Крымского регионального отделения Всемирного русского народного собора проект представил юрист Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Иоанн Пристинский.

«Этот закон короткий, всего четыре статьи. В нем дается пояснение, что склонение к искусственному прерыванию беременности – это совершение действий с целью понуждения беременной женщин путем уговоров, подкупа, обмана – прервать беременность. К таковым не относится беседа с врачом или иным лицом, которому могут сообщить сведения о состоянии здоровья беременной женщины», – отметил он.

За склонение к аборту законопроект предусматривает административную ответственность. Однако, куда должна обращаться женщина в случае, если ее понуждает к аборту, например, работодатель или супруг, в законопроекте не говорится. Как и кто будет составлять протокол на нарушителя. Но в целом закон не препятствует абортам, поскольку ни региональное, ни федеральное законодательство не запрещает эту процедуру.

«К сожалению, инициативу Минздрава Крыма и Крымской епархии, Общественной палаты о моратории на аборты в частных клиниках почему-то в обществе расценили как запрет абортов. Слова «запрет» нет. Но то, что это сделано, это правильно. Частный бизнес – это прежде всего деньги, и завуалированное склонение к аборту. В государственной клинике нет выгоды. И врач готов нравственно к тому, что аборт – это плохо, и не выгодно», – пояснил один из инициаторов отказа от абортов в частных клиниках главврач роддома Ν2 Илья Глазков.

По его оценке, все новшества в совокупности позволят сократить количество абортов на 20%. Хотя, в сравнении с СССР, когда аборт являлся чуть ли не главным средством контрацепции, их количество сократилось в три раза – если в конце 80-х на одни роды приходилось три аборта, то сейчас на один аборт трое родов.

«Когда акушер-гинеколог говорит, что лучше сделать аборт, зачем вам столько детей – это не правильно. У нас демографическая яма, как простимулировать повышение рождаемости? Мы не говорим об аборте – мы говорим о нравственном воспитании. Запрещать аборты нельзя. Это только приведет к росту подпольных абортов и женских смертей. Это будет ошибка, такое мы проходили в 50-е годы. Но я как акушер-гинеколог в 1987 году сделал 2 тысячи абортов. И только спустя 10 лет до меня дошло, что это такое – это настоящее детоубийство», – подчеркнул Глазков.

Аборты по медицинским показаниям должны быть, поскольку, если беременность угрожает женщине и ее здоровью, то прерывание беременности является необходимостью. Скорее, речь идет о том, чтобы беременность не воспринималась как некое отягощающее обстоятельство, от которого надо избавиться. И здесь речь идет о воспитании любви к будущим детям еще со школьной скамьи, считает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

«Беременность не прерывают те, кто любит детей. А любовь формируется воспитанием в семье и школе. Но еще два года назад школе было воспрещено воспитывать. За долгие десятилетия советской власти с 20-х годов Ленин ввел разрешение абортов, как сейчас бы сказали – ЛГБТ и прочего. Такое мог ввести только ненавистник русского народа. Последователь Маркса, который сам ненавидел Россию лютой ненавистью. Во время Крымской войны Маркс требовал захвата Одессы и оттеснить русских за Урал. Это классики, Маркс и Энгельс, почитайте их статьи, получите огромное удовольствие. Их последователи большевики могли об этом и не знать. Больше 100 лет прошло, как это процесс запустили в России. Бесследно он не пройдёт, свобода переросла в бесовский произвол: делаю, что хочу. Здесь может быть несколько решений, в том числе законодательное, которое возможно и поможет. Но воспитательное – больше», – уверен митрополит.

По его словам, в старших классах школы, а может быть еще раньше, необходимо приучать к любви своих будущих детей, чтобы аборт воспринимался как убийство, пусть и внутриутробное. Тогда через 8-10 лет ситуация в обществе изменится, и не возникнет необходимости законодательно регулировать вопрос абортов. Заодно, закладывать у подростков критическое мышление и мировоззрение, основанное на традиционных ценностях.

«Мы говорим об идеологии, а это такая штука странная, которая разделяет. За 100 лет была царская, потом большевистская – она не соединяла поколения. Потом сталинская, хрущёвская и брежневская, горбачевская, ельцинская и путинская. И в одном поколении 7-8 идеологий заложено, и вот этот разрыв поколений уже заложен. А объединяет – мировоззрение. У солдата войны 1812 года такое же мировоззрение, как у солдата 1941 года – любовь, честь, правда, дружба. А мировоззрение мы должны передавать. Идеологию нам передадут, каждый строй вкрутит что-то такое в мозги. А мировоззрение нам поможет критически ее воспринимать. Пусть законотворцы занимаются, профессионалы спорят. Но не это генеральная линия вопроса – чтобы минимизировать аборты, нужно научить мальчиков и девочек хотеть и любить своих будущих детей», – заключил Тихон.