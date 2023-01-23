В Крыму разбираются с фермером, заразившим людей бруцеллёзным молоком

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Вспышкой бруцеллеза на одной из ферм Белогорского района Крыма занялся региональный главк Следственного комитета.

Опасная для человека инфекция попала в продукцию, установлены 9 заболевших, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такая массовая вспышка бруцеллёза зарегистрирована впервые за 20 лет. Стадо из сотни коров пришлось уничтожить, а причиной распространения инфекции в республиканском Госкомветеринарии назвали «некачественное оформление передвижения животных».

Что имел в виду председатель Государственного комитета ветеринарии Валерий Иванов, теперь установят следователи. Дело возбуждено по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).

«Установлено, что индивидуальный предприниматель – владелец крестьянско-фермерского хозяйства Белогорского района до декабря 2022 года осуществлял деятельность по разведению крупного рогатого скота, производству, хранению и сбыту сырой молочной продукции, – сообщили в СК. – Однако результаты исследований, проведенных республиканской ветеринарной лабораторией, в отобранных пробах молока и сыворотке обнаружили в крови у животных, содержащихся в этом КФХ, бруцеллез. Таким образом, продукция, поставляемая на рынок индивидуальным предпринимателем, не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья».

Ход расследования контролирует руководство управления СК. Уже установлено, что от молочной и мясной продукции фермерского хозяйства бруцеллезом заразились девять человек, и, как уверяют в Минздраве, болезнь прошла бессимптомно. Тем не менее, бруцеллез очень часто переходит в хроническое заболевание с множественным поражением различных органов и систем организма человека.