В Крыму разгорелись споры из-за поедания головы Трампа

02.05.2019, Симферополь, Михаил Рябов

В Крыму разгорелись споры из-за торта в виде головы президента США Дональда Трампа с надписью «Спасибо за санкции», который разрезали и съели участники банкета по случаю 60-летия государственной телерадиокомпании «Крым».

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Новость о «поедании Трампа» разлетелась по СМИ, в том числе и украинским, где ожидаемо раскритиковали «выходку журналистов – российских коллаборационистов».

Однако и в Крыму далеко не все сочли перфоманс удачным.

«Режут как настоящие маньяки-каннибалы из фильмов ужаса. Кайф ловят! Тьфу!» – возмутился депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников, недавно покинувший ЛДПР.

«С прошедшим всех конечно поздравляю, но вот ход с точки зрения пиара, мягко говоря, сомнительный. Тут же вспомнилось, как в Киеве на майданутой вечеринке резали торт в виде российского младенца. На день рождения министру обороны Украины Полтораку дарили торт с портретом Путина. А министр транспорта Украины Омелян поедал торт-разрушенный Кремль. Не чувствуете, какой трупный бриз с Незалежной тянет? Но крымчанам-то зачем копировать эти дикие выходки?» – прокомментировал редактор симферопольского филиала «Российской газеты» Илья Изотов.